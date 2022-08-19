iPhone 14｜7個整理手機內存釋出空間小技巧｜換新機事前準備必做

iPhone 14 換機｜9月推出，想換手機自然就要將舊資料轉到新機，何不在過data之前，先刪除一些無用之物，那過程就會更快完成。又或是，當你留意到朋友換新機，就會開始介意自己的舊iPhone容量少、資料多、行得慢，那一樣可以趁機會來一次數碼大掃除，令舊機行得更順。



01 檢查儲存空間

點擊：設定＞一般＞iPhone儲存空間



可以看看餘下多少容量，也分類顯示你那部份資料最佔空間，比方說：相片、影片、apps等等。

👉iPhone 14幾時出｜Apple發佈會疑9月7日舉行｜價錢/顏色/功能公開

7招整理iPhone 14內存釋出空間

+ 4

02 刪除不用的app

點擊：設定＞一般＞iPhone儲存空間



也會查看你有那些萬年不用的app（會按照最後使用日排列），將之卸以釋出空間。只要是曾經下載過的app，除非已在app store下架，都可以隨時再度下載，不用重新搜尋。

03 根據系統建議刪除相片／影片

手機也會提供建議，比如叫你買iCloud雲端儲存，當然也可以自己入相庫選擇性刪圖。另外也要留意平時的自拍片，看看有沒有out take或不會再看的，都可刪除。

04 相機設定

點擊：設定＞相機＞格式



將相片格式選為高效率，相size會小一點，但留意高效率HEIC圖檔轉到電腦後有機會讀取不到，常要send圖到電腦工作的人就不要選。另影片別選4K 60fps，影片隨時1GB一條。

👉Apple警告35度以上用手機超傷機！iPhone、Android過熱急救降溫法

5.1 刪除LINE下載媒體資料

LINE：右上角齒輪＞聊天＞刪除資料＞快取資料



各種通訊app內都會有大量在聊天時下載的相片，可以將不要的刪除，放出大量空間。LINE可以選擇刪「快取資料」，它不是相片，也可再次下載。

5.2 刪除Whatsapp下載媒體資料

WhatsApp：右下角設定＞儲存空間及數據＞管理儲存空間



WhatsApp 刪下載資料更方便，它會自動將大size的物件列出，更可選擇只刪除個別討論群／對話中的資料，自由度更大。另外WhatsApp也能先設定不自動下載相片節省空間。

👉iPhone 14全系列售價曝光｜每部加＄100美元、入門價料突破＄6000

06 刪除App內無用之物

點擊：設定＞一般＞iPhone儲存空間



在iPhone儲存空間滑到底部會見到不同app佔用的空間，會由大至小排列好（很久沒用過可能需要快一點時候loading），方便你個別刪app。而訊息／音樂等項目又可點擊入去個別刪除資料。比方說音樂，可以將個別歌手的歌曲一口氣del，方便。

07 停止iOS自動更新

點擊：設定＞一般＞軟件更新＞自動更新



每次iOS有更新，都會預先自動下載資料，大小約為10數GB，其實都相當佔地方。如果你在用舊款iPhone，不會追iOS版本，可以手動限制自動下載／安裝iOS更新項目。

👉iPhone 14幾時出/價錢/顏色/功能公開 傳兩款將加價 5大規格曝光