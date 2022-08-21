Grell TWS/1｜Galaxy Buds2 Pro｜靚聲藍牙耳機推薦 2K內5個好選擇｜早排介紹大家買CP值高藍牙耳機，今次就同大家睇睇幾款定價2千以、音色明顯比市面其他藍牙耳機更好的5款形號。



好聲藍牙耳機推介01｜大師級小巧作｜Grell TWS/1

曾設計 Sennheiser HD580、 HD800 這些經典頭戴式耳機的聲學工程師 Axel Grell ，自立門戶Grell Audio推出第一對藍牙耳機Grell TWS/1，機身一睇就feel到一陣簡約歐洲style，使用大尺寸採用定制 10mm 動圈單元，這款耳機2021年尾在歐洲發售，近日香港終於有行貨。

Grell TWS/1 （鍾世傑 攝）

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配件｜充電盒｜降噪｜細節逐一介紹



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可能因為10mm動圈本身都巨型，「太鼓判」的機身表面索性加設手勢操作，不單可以單點／連擊／長按，更可以滑動，留意長按時要給多一點力度，至於slide這個動作真要一點時間去學習用法，懂了之後就很好用。

Grell TWS/1 機身表面可作點按、滑動手勢操作，但touch panel 不太靈敏。 （鍾世傑 攝）

5款2千元內 靚聲藍牙耳機推薦

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Black Pink試機｜細節分析力高

Grell TWS/1用藍牙 5.2 晶片，iPhone用家可以用 SBC 及 AAC 解碼，部份 Android 手機可以用 aptX, aptX HD, aptX adaptive 及 LHDC 高音質音頻編碼傳輸去連線。以iPhone 睇 Black Pink 新歌《Pink Venom》MV試機，聲音方面Grell 強調清晰度、呈現高低頻細節，精緻中充滿動感，人聲好清、樂器聲有真實感，並沒有像一些味精濃度高的藍牙一樣，低音重到覆蓋了其他細節，唯一不足，就是音量不太足夠。

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好聲推介02｜三星Galaxy Buds2 Pro

三星新款耳機，支援24-bit無損音樂，有高／低音雙單元，試聽覺得低音比後製tune聲的耳機真實得多。值得一提它配Galaxy手機的話更可以聽360度杜比全景聲音效，連睇戲都有置身現場一樣的震撼靚聲。規格

單元：低音 + 高音單元

制式：藍牙5.3、 24bit HiFi Sound by AKG、Samsung Seamless Codec, SBC, AAC

防水：IPX7

續航力：5小時（耳機）、共18小時（充電盒）

售價：$1,798（石墨黑／ 茶花白／ 紫色）



好聲推介03｜1More EVO

周杰倫投資的個人音響品牌1More，推出了旗艦級作品：1More EVO。$1,280定價已經提供了頂級ANC抗噪力，全場景智能降噪, 深達 42dB，實試強到好似首次戴AirPods PRo 耳仔痛的超強靜音！（可以校弱），音色也比想像中更出色，並有28 小時超長續航力。

單元：DLC 動圈＋動鐵單元

制式：藍牙5.2、 LDAC、無線充電、SOUND ID個性化音效

防水：IPX4

續航力：8小時（耳機）、28小時（充電盒）

售價：$1,280（市面正在做150蚊超市現金券回贈優惠）



好聲推介04｜Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3

德國名牌的旗艦藍牙耳機第3代，使用德國製造的True Response 7mm動圈，低音沉厚卻又相當清脆，保持有高強度IEM入耳式設計以及ANC降噪能力；機身由腰果形改為類似中價機CX Plus的幾何流線型，幾身縮細一圈，但隔音仍然良好。

驅動：德國製造的True Response 7mm動圈

功能：ANC降噪、SBC、AAC、aptX、aptX Adapative

防水：IPX4

續航力：7小時（耳機）、21小時（充電盒）

售價：：$2,199（現時市面正在做消費券85折優惠）



好聲推介05｜final ZE2000

日本耳機名牌首款藍牙耳機ZE300以自家研發「f-Core for Wireless」單元提供清新、高分析力及寬廣音場。final對動圈單元作出另一種新調音，製作成低音更重，節拍感更強的ZE2000。

驅動：「f-Core for Wireless」動圈單元

功能：QUALCOMM QCC3040、aptx adaptive、aptX

防水：IPX4

續航力：7 小時（耳機），約 35 小時（充電盒）

售價：$1,280



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