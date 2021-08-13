消委會藍牙耳機推介｜早前印度有位28歲男性，使用中的藍芽耳機突然在耳內爆炸身亡，雖然未知使用型號及意外起因，但絕對證明內置電池的真無線藍牙耳機，應該慎選、不能貪平！跟香港消費者委會性質相似的美國Consumer Reports，早前公布詳細的無線耳機評測報告，全無線TWS耳機／ANC降噪耳筒均有評分，不少款式香港有售，平機亦不一定差，900蚊Sony舊機排名比apple AirPods Pro更高，參考價值極高。



28歲印度男性播放中的藍芽耳機忽然在耳內爆炸，心臟停頓慘死。（tv9marathi圖片）

雖然Sony已推出新一代WF-1000XM4無線耳機，但報告亦考慮售價元素，所以上代WF-1000XM3成為了 Consumer Reports 的最高分全無線耳機（圖 Sony ）

有別於平常的耳機開箱只以商品性能作評分，報告中另有「品牌預計可靠度」以及「品牌用戶滿意度」兩項，是根據 Consumer Reports 以問卷調查方式，收集美國網民對各大品牌的信心及整體用後感、售後服務的評價，Apple、Bose、Sennheiser、Sony均取得5分滿分，這幾個國際品牌在香港的CS亦做得不俗，數據有一定參考價值。

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