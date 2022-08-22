在智能電話不離身的年代，手機App 佔每日大部分的時間，不論是工作﹑學習﹑娛樂﹑社交，或多或少都要透過 App 進行。近日 Electronics Hub 就公開了最新的統計結果，公布全球最討厭的手機 App 排名，以及香港用家最多負評的 App，沒想到 Disney + 也會上榜。



全球最討厭 App

Electronics Hub 利用「HuggingFace」分析工具，針對 87 個社交﹑手遊﹑娛樂﹑交友等 App，在 Twitter 上收集超過 3 百萬個帖文，分析出討論內容的情緒，從而得知哪些 App 比較多人有負面評價。結果發現，全球最討厭的 App 是手機遊戲《Roblox》，共有 21 個國家或地區的用家有最多負評，其次是《Tinder》﹑《Reddit》﹑《Disney +》﹑《Snapchat》。

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（圖片來源：Electronics Hub）

從統計結果發現，在不同類別的 App 中，交友 App 是最令人討厭的類別，共 17.8% 的交友 App 帖文都有負面評價。可能由於介面﹑太多廣告﹑App 本身故障，或交友 App 本身為用家的體驗帶來社交衝突和失望而引起負評。

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香港最討厭 App

至於香港人最多負評的 App，是交友 App《Bumble》。講到交友 App 最多人認識的應該是《Tinder》，而《Bumble》的用法和前者相若，不過強調女性優先，以及更仔細的篩選。要求用家輸入較詳細的個人資料，甚至可以指明找什麼學歷水平。記者個人認為，可能正是太赤裸的篩選過程，有機會為用家帶來更大的挫敗感，因此《Bumble》的負面討論較多。

👇👇香港用家最討厭 App 名單👇👇

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資料來源：Electronics Hub