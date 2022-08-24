Sony SRS-XG300 藍牙喇叭評測｜音樂融入生活，單人聽歌最簡單當然是用藍牙耳機，但如果在家中兩三個人chill，又或者去野餐一班朋友聽音樂，你可能就酬要一款音質表現出色的藍牙喇叭了。



大攻擊力火箭砲便攜版｜Sony SRS-XG300

Sony Ｘ系列藍牙喇叭，音質相當結實，開勁大聲也不怕音樂變「噪音」，上年推出的SRS-XG500 派對巨砲表現非常出眾，然而體型又的確比較大，Sony回應市場需求，推出了尺寸輕巧一圈的Sony SRS-XG300，重量則減了不少，機身兩側「勁MK」的LED氣氛照明燈同樣健在！

放一部iPhone 12 Pro 在旁邊，大家就會大概明白XG300尺寸細了很多。（鍾世傑攝）

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機身縮小｜用料冇縮皮

放一部iPhone 12 Pro 在旁邊，大家就會大概明白XG300尺寸細了很多，可說是Bazooka級XG500的縮水版本，但筒型機身內仍然安裝有前置高音單元和 MEGA BASS 低音單元，而且改用X-Balanced Speaker Unit 非圓形振膜，聲壓更強令音色更清澈有力，用它試聽One Piece電影《RED》由Ado唱的《新時代》，女聲通透，有如「獅子王」歌舞劇的鼓聲一拳拳打入心，加上機身兩邊的LED燈一閃一閃，成為非常爽的視覺+聽覺體驗。

Sony SRS-XG300，重量則減了不少，機身兩側「勁MK」的LED氣氛照明燈同樣健在！（鍾世傑攝）

真係拎到出街｜IP67防水上山下海

首先XG500的音量，以一般影響家庭空間大小，推到30%至40%音樂已經非常足夠，再大聲可能已經會被人報警，而XG300的推力更尺寸就更合理。另外，XG500可能只適合放在車尾箱又或者用手拉車才可帶出戶外，而XG300則為3KG重，機身有新設計的伸縮式手柄，也保留了 IP67 等級的防塵防水機身，帶去郊遊、泳池派對、露營等戶外活動都有靚歌聽。電量方面，XG500及下面介紹的兩款小型號，都支持10 分鐘充／用 70 分鐘的快充功能。

機身有新設計的伸縮式手柄，也保留了 IP67 等級的防塵防水機身。（鍾世傑攝）

Sony SRS-XG300 spec.

單元：61 x 68mm低音揚聲器（左 / 右各1）/ 20mm高音揚聲器（左 / 右各1）

尺寸：318 x 138 x 136 mm／重量3kg

電量：25小時

藍牙制式：5.2、SBC、AAC、LDAC、Clear Audio+、超重低音、LIVE SOUND、DSEE 數碼音質提升技術

介面：立體聲迷您插孔（輸入）、USB C、USB A（將喇叭當電池輸出充電）

防水：IP67

售價：$2799（Sony）



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SRS-XE300 ／ SRS-XE200 任撞任磨五角柱

同期還有兩款再細尺寸一點的SRS-XE300及 SRS-XE200上市，這兩條5角柱型喇叭的設計更簡約，而且機身經過撞擊測試， 用料及設計都能抵受日常使用時的碰撞、刮磨。電量也相當足夠， SRS-XE300可以用 24 小時、SRS-XE200 也可連播16 小時。SRS-XE300 和 SRS-XE200 還備有Ambient Noise Sensing功能，會用收音咪感知環境噪音，如在室內／安靜環境中播歌，會識播細聲少少，更加慳電。

Sony SRS-XE200 只售＄999。（鍾世傑攝）

個人比較喜歡Sony SRS-XE200，體型最細，但音色不會比XE300差太多，放入背囊帶出街好方便。音色方面使用單一隻X-Balanced Speaker Unit用來處理全音域，分析力就一定不及分高低音單元的XG300，但推大聲一點聽YOASOBI《春紫苑 》仍然能聽到幾田BB的靚聲，不會「拆聲」，最重要是1K找1蚊，很夠用了。

Sony SRS-XE200

揚聲器類型：全範圍線狀擴散器

尺寸：42 x 51 mm／800g

電池：16 小時

輸入及輸出端子：USB Type-C

頻率傳輸範圍：20 Hz – 20,000 Hz (以 44.1 kHz 為樣本)

藍牙制式：5.2、SBC、AAC、LDAC、Clear Audio+、DSEE

售價：$999



機邊有一排按鍵，全部都是實體鍵，就算戴手套、手弄髒了都按到。（鍾世傑攝）

至於 Sony SRS-XE300 就適合在留在家中使用，小型客廳、房間間已經非常夠用，單元尺寸比XE200大一點，聲音更實淨。

Sony SRS-XE300

揚聲器類型：全範圍線狀擴散器

尺寸：49 x 71 mm／1.3kg

電池：24 小時

輸入及輸出端子：USB Type-C

頻率傳輸範圍：20Hz-20,000Hz（以 44.1kHz 取樣）

藍牙制式：5.2、SBC、AAC、LDAC、Clear Audio+、DSEE

售價：$1599



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同場睇：消委會20款Bluetooth喇叭報告

消委會測試市面上20款藍牙喇叭（無線、WiFi揚聲器），全20款機，包括6款插電式型號（無充置電池）及14款內置充電池可攜型號，售價約由$400至$6,800，以價錢、插／不插電分為4個組別，方便消費者參考。包括Sony、Marshall、B&W、Bose、JBL等共7個牌子WiFi Bluetooth Wireless Speaker，當中有款2千幾款式，水準媲美5K以上貴機。

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Sony FAN BOY 可留意，X系列還有一款更巨型的Sony SRS-XG500，今次消委會報告也有提及，可作參考。

真正巨型火箭砲 Sony SRS-XG500

內置電池可攜式揚聲器 / 5.4至11.1kg組別／售價：$3,199



優點：低音渾厚有力，惟音色細緻度一般「頻率響應」測試表現不俗，音色準確。充滿電只需約2小時，續航力達25.7小時。



缺點：大聲量播放時音色略為失真，機身大。



總評分：4星半（5星滿分）



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