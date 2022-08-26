Galaxy Z Fold 4深入試玩｜Samsung 旗艦摺機 Galaxy Z Fold 4，將會在 9 月 2 日正式開售，主打7.6吋摺機大螢幕的手機，到底實際使用上和一般手機有什麼分別，太大的螢幕對於習慣單手用手機的人又會不會難以習慣呢？今日就同大家試玩，Galaxy Z Fold 4日常使用的感覺。



不只有雙手操作

Galaxy Z Fold 4 作為一個具有 7.6 吋摺疊大螢幕的手機，很多之前未用過摺 mon 手機的用家，可能都會和記者有同一個疑問：「只能雙手操作嗎?」答案當然不是。Z Fold 4 有一個機外的 6.2 吋外螢幕，就算在不適合展開螢幕雙手使用的情況，也能用外螢幕處理所有操作。

Galaxy Z Fold 4 試玩（陳錦洪 攝）

使用 6.2 吋外螢幕單手操作（陳錦洪 攝）

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在試玩的期間，記者最常用到的是指紋感應器手勢功能，特別是在乘坐公共交通工具時，在窄狹又搖晃的車廂，不能展開大螢幕使用。 Z Fold 4 無需再「擘開」手指公去畫面頂部，只要一掃右側的指紋感應器，就可以開關通知面板，完成大部分的手機控制，包括預覽信息﹑開Wi-Fi，甚至關機。唯一要習慣的是，6.2 吋外螢幕比一般手機螢幕窄長，要用一段時間才能適應。

多工操作有如用電腦

至於 7.6 吋大螢幕的使用體驗，就有如用電腦 duo mon 一樣，可以同時打開高達三個應用程式。只要把應用程式添加到工作列上，更可快速打開要用的App，並拼貼在 3 個框架內，可以一邊睇資料一邊打字覆 Email，的確比起一般手機更能發揮多工效率。

機身設計

更多人關心的是，Z Fold 4 的機身設計有什麼改動。和上一代比較，一眼看上去差別好像不大，但仔細看還能找出改進的地方。邊框設計比上代更窄，黑邊位更少。同時改用屏下前鏡頭，螢幕使用上的體感比規格數字覺得更大，拋開畫面上的黑點（鏡頭）和邊框，打機和睇片感覺極佳。

屏下前鏡頭要仔細看才會留意到（陳錦洪 攝）

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不過，摺疊鉸位有一點要挑剔。Z Fold 4 的鉸位結構和上代不同，並採用鋁合金物料製造，鉸位開合時比較「硬淨」。雖然開合時能給用家信心，但由於機側完全沒有虛位，每次展開螢幕都要用頗大力，而且沒有使用保護殼的情況下，其實會怕手機因用力打開而滑掉。如果在機側位置，加上一個小凹位會比較方便。

+ 1

打機表現高分

Z Fold 4 螢幕設計偏向正方，展開螢幕後雙手操作沒有平板太重的感覺，但同時帶給玩家一般手機沒有的大螢幕享受。120Hz 刷新率玩《Apex Legends》這類FPS遊戲的表現明顯流暢，大部分的主流手遊都會自動適應 7.6 吋螢幕，因此不用太擔心畫面比較問題。另外，記者實測連續遊玩《Apex Legends》和《LOL M》約 3 小時， Z Fold 4 機身的發熱情況可以接受，大多在接近三鏡頭的位置才感覺到機身升溫。

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大mon／半摺mon 兩種煲劇體驗

7.6 吋大螢幕睇片有多好應該不用多說，但有時上班食 lunch，或一個人在 Cafe 嘆咖啡時，就可以用半摺疊螢幕，變成 6.2 吋畫面，更能自帶底座。有時出街睇片不想太大個螢幕，讓周圍的人都知你看什麼，這個模式就特別適合想低調又想方便的人使用。

試玩總結：魚與熊掌

Galaxy Z Fold 4 在日常使用上，的確能為用家帶來很多驚喜和便利，大螢幕摺機簡直把手機﹑平板﹑文書筆電三者合一。不過在享受高階規格的背後，當然就是伴隨著高定價。$14,598～17,598 的定價範圍，比起市面上絕大部分的高階手機都還要高，魚與熊掌，值不值得入手就要看使用需要，是否只有 Galaxy Z Fold 4 能帶給你。

Galaxy Z Fold 4規格



作業系統：Android 12

處理器：Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

圖像處理晶片：Adreno 730

RAM：12 GB

儲存空間：256 GB（$14,598） / 512 GB（$15,598） / 1 TB（$17,598）

熒幕尺寸：7.6 吋 2176 x 1812 Dynamic AMOLED／6.2 吋 2316 x 904 Dynamic AMOLED 2X

相機：5,000 萬像素 f/1.8 廣角鏡／1,200 萬像素 f/2.2 超廣角鏡／1,000 萬像素 3x 光學變焦 f/2.4 遠鏡

前置鏡頭：1,000 萬像素 f/2.2 自拍鏡／400 萬像素 f/1.8 屏下鏡頭

電池：4,400mAh

重量：263g

