網購騙案經常發生，而同一個手法每過一段時間又會再出現，騙徒一直都在，只要一時放下戒心，就會不慎誤墮陷阱。近日「廿四味」成員 Eddie（鍾恩泰）就在 Instagram 上分享，自己網上賣手提電腦被騙走 $22,600 的經過，而騙徒的手法正是之前曾報道過，近期在 Carousell 多次出現的假入數紙+支票存款漏洞。



製造混亂入數記錄

Eddie 先在 FB Marketplace 出 post 出售一部價值 $17,500 的全新手提電腦，買家同意購買後找其女朋友和 Eddie 和天后交收。面交時，對方表示先轉賬 $100 給 Eddie，以確保戶口正確。在收到 $100 現金轉賬後，再收到 $1000 x17﹑$500 x1 的現金入數紙，他在 HSBC（匯豐）App 看到多了 $17,500 後就離開。

「廿四味」成員 Eddie（鍾恩泰）（IG@eddie24herbs）

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事後 Eddie 想起對方多轉賬了 $100（確認戶口的錢），於事聯絡對方以退回 $100。結果在 15 分鐘後，對方回覆指自己不小心多轉賬了 $10,000，希望 Eddie 能退回。他查看戶口，發現真的多了 $10,000，而對方不斷聯絡盡快退回，更致電要求先轉回 5,000，最後 Eddie 通過 fps 轉賬 $5,000 給對方。

發現被騙

經過一連串的轉賬，發現兩筆入數原來都是 CQM（支票機存款），即當初 ＄17,500 現金入數紙是假的，騙徒利用入票的漏洞，存入「空氣票」，銀碼會先顯示在戶口結餘，並非已進入可用結餘，因此實際上是沒收到有關款項。最後 Eddie 收去價值 $17,500 的手提電腦﹑$5,100 現金，以及處理整件事的時間。

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網購交收要小心

Eddie 後最提醒網民，記得要檢查清楚入數記錄，是否有「CQM」字眼，一定要確保在可用結餘中收到錢，才能完成交易。同時，希望銀行可以製作短片，以教導用戶如果使用 App 和應注意的事項。

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不論是買家／賣家，網上買賣時盡可能也選擇面交+現金交收，如金額較高，也應要求使用現金存款，並即時檢查可用結餘是否成功入賬。如發現對方要求多次轉賬，或對於支付方式有太多要求，即更要打醒十二分精神，甚至寧可選擇和另一個買家／賣家交易。

資料來源：IG@eddie24herbs