《彭博 Bloomberg》爆出Netflix 傳聞多時的「有廣告平價月費計劃」細節，據報月費將為7美元到9美元左右（$55至$70），然而香港Netflix Plan本身就比美國平，香港網民就表示，除非廣告plan月費再減，否則沒有吸引力，情願付更多錢也不要看廣告。



肯睇廣告就減8.99美元

照 Bloomberg 所講，這個7至9美元新plan，是加入廣告後的標準：1080p畫質（月費15.99美元），如屬實的話，只要肯收看廣告，月費有機會大減達8.99美元（平70港元），都不能說不吸引。

Bloomberg 網頁截圖

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香港市場價格不同｜預計另有計劃

不過，Netflix在每個市場的月費都不一樣，美國方面2022年1月才加了價，分別為480p 9.99美元／1080p 15.99美元／4K 19.99美元，但香港並沒有跟隨這次加價而改價錢，定價如下：

基本：480p畫質（$63港元）

標準：1080p畫質（$78港元）

高級：4K畫質（$93港元）

香港區3個Netflix plan 已經比歐美便宜。

在香港Netflix討論區，網民一般認為7美元到9美元（$55至$70）這定價完全欠缺吸引力引人轉plan睇廣告，一般認為Netflix中價plan會加價，大部份網民都表示會選擇付出更多換取不收看廣告。

Netflix香港討論區截圖

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分析用戶口味播廣告｜盡量不重複

Netflix香港討論區更多網民擔心將來插播廣告的時數。按Bloomberg報導，據稱是每1小時內容加插4分鐘廣告，這比例已較美國方面很多串流平台對手為低，但對於香港人來說好像就有點多。另外，Netflix預計插播廣告時機將分布於片頭及片中間，不會在片尾再插廣告。又傳，Netflix會根據觀眾睇片的大數據分配適合該用家的指向性廣告，而且內容一直會有變化，以免令用戶反覆給觀看同一條廣告，增加厭惡感。

有傳Netflix會按用戶大數據分配不同類型告，不會重複看JL攻擊你的村莊。

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全球最平基本月費國家/地區頭10名：

1. 土耳其，1.97美元（約15.4港元）

2. 印度，2.64美元（約20.3港元）

3. 阿根廷，3.74美元（約29.2港元）

4. 哥倫比亞，4.31美元（約33.62港元）

5. 巴西，4.61美元（約35.98港元）

6. 烏克蘭，5.64美元（約44.02港元）

7. 秘魯，6.11美元（約47.69港元）

8. 南非，6.26美元（約51.66港元）

9. 墨西哥，6.62美元（約51.67港元）

10. 智利，7.07美元（約55.18港元）

全球最貴基本月費國家/地區頭10名：

1. 列支敦士登，12.88美元（約100.52港元）

2. 瑞士，12.88美元（約100.52港元）*由於瑞士人均工資比列支敦士登低，故排第二

3. 丹麥，12.00美元（約93.65港元）

4. 瑞典，10.90美元（約85.07港元）

5. 以色列，10.56美元（約82.41港元）

6. 比利時，10.16美元（約79.29港元）

7. 法國，10.16美元（約79.29港元）*由於法國人均工資比比利時低，故排名較後

8. 挪威，9.94美元（約77.56港元）

9. 台灣，9.74美元（約76.01港元）

10. 新加坡，9.51美元（約74.22港元）