八達通 x Apple Pay優惠 $200回贈｜仍在使用實體八達通卡的iPhone、Apple Watch用家注意！ 八達通公布推出Apple Pay獨家消費推廣優惠活動。新用家只須要將實體八達通卡轉移到iPhone 或Apple Watch，登記成功起計30日內，以Apple Pay電子支付方式消費交易，即可享10%回贈，最高可賺取高達$200回贈！



優惠期由即日（2022年8月30日）至2022年9月30日止。推廣期内新客戶透過八達通App，轉移實體八達通卡，又或者直接於iPhone 或Apple Watch開設全新的電子八達通卡，並到八達通網頁填妥簡單資料，就成功登記參加推廣活動，由登記日起計的30日內，以此八達通卡消費交易，即賺10%回贈，最高可獲$200八達通增值額。

4步登記八達通 x Apple Pay限時優惠👇👇

活動登記連結（www.octopus.com.hk/apo）

【iPhone 及 Apple Watch 加八達通教學】

只要在iPhone或Apple Watch加入八達通，亦或將實體八達通卡轉移入去，就可以賺取今次活動派發高達＄200增值額！