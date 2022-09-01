日本開關｜ 日本在 9 月 7 日開始放寬不帶導遊的團隊入境旅遊，雖然放寬了入境限制，不過香港旅客想去日本仍要申請簽證。已經 Plan 好要率先去日本旅遊的話，可以先在網上預約申請。



雖然日本放寬入境要求，但現時香港旅客去日本仍需要申請 VISA。不想在日本簽證中心等足一日，就要先在網上先預約日期和時間，就能盡快完成申請。手續非常簡單，只要跟著以下步驟，就能完成預約。

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👇👇網上預約申請VISA簽證教學👇👇

+ 7

1）進入「VFS GLOBAL」，點選「現在預約」

2）進入預約申請的頁面，點選「現在預約」

3）如果第一次使用「VFS GLOBAL」，就要點選「New User」

4）輸入個人資料，如名字﹑Email﹑手機號碼等，完成帳號申請

5）在登記的Email中完成激活後，回到「VFS GLOBAL」進行登入

6）完成登入後，點選「Schedule Appointment」，在「Appointment Category」項目中選舉「Single Entry - General」

7）進入「Customer List」，點擊「Add Customer」

8）輸入申請人的個人資料，如護照號碼﹑出生日期﹑國籍等，完成後按「Submit」

9）新增旅客資料後，點擊「Continue」，每個預約最多可以增加5名申請人

10）在日曆中選擇想預約的日期和時間

11）預約完成後，點擊「Appointment Letter」下載預約信並列印，到時去「日本簽證中心」辦理VISA時使用。



申請連結

申請所需文件：



1）護照正本和副本

2）身分證正本和副本

3）在職證明（商務簽證）

4）留日日程表（商務簽證）

5）證明能支付旅費證明（商務簽證）



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