開學買 AirTag｜今日是 9 月 1 日，又是各學童開學的日子，本來開學前家長多數要為子女籌措的是文具、書本，然而今年卻有一件產品被搶購一空，就是 Apple 去年推出的 AirTag － 除了防止子女遺失不同物品，AirTag 本身也是一枚相當方便的「追蹤器」，難怪市面上的現貨多數被搶購一空。



面對缺貨情況，各位要如何入手 AirTag？以下就為大家分享幾個途徑，以及推介一下 AirTag 的替代方案。

Apple Store 有「期貨」、等待時間不長

如果並不急於要即時入手，最佳方法仍是向 Apple 的網上商店埋手，目前下單後送運的時間為 9 月 9～17 日之間，換言之只需要等個多星期即可以收到需用的 AirTag，以「保證入手」的角度而言並不過份。

電訊商有現貨賣、隨時有價減

AirTag 的搶購潮其實已經持續了約大半個月時間，至開學前這幾天更是高峰期所在，而在消息傳出後，各大電訊商都在社交媒體宣傳他們的門市以及網店有現貨供應，其中 SmarTone 的網店更以減價＄100 的優惠價發售 4 個裝的 AirTag。

Smartone 網店的 AirTag 4 個裝，售價只是＄699，難怪又被搶購一空（圖 SmarTone）

不過因為消息很快就傳遍家長圈子，目前幾間電訊商之網店皆已缺貨，但不排除稍後會有補貨，有心購買的話可以留意一下，若真的急需，也可以到電訊商門市碰碰運氣。

其他 AirTag 代替品

Apple 出品的 AirTag 利用 UWB 技術作追蹤，只需要附近有 iPhone 就可以代為追蹤位置，但在物件追蹤方面，其實它只是一個相對方便的方案，卻未必是一個最佳方案，尤其當你用的是 Android 手機，AirTag 就得物無所用，其實在市場上有其他類似的物件追蹤方案可以幫忙。

Samsung SmartTag+

假設你用的是 Samsung 近兩年推出的旗艦手機，其實他們都支援 UWB 技術，而 Samsung 亦特地推出了對應的追蹤標籤 Galaxy SmartTag+（另有沒配備 UWB 的低階版本 Galaxy SmartTag）。

Galaxy SmartTag+ 用法基本上與 Apple AirTag 一樣，除了在附近時可以 Samsung Galaxy 手機用 AR 方式尋找物件蹤跡之外，它還支援 AirTag 沒有的「逆向尋找」功能，只需要按一下 SmartTag+ 上的按鍵就可以令手機發出響聲，以便尋找手機的位置。

如果 Galaxy SmartTag+ 落在手機的按收範圍外，它亦可以像 AirTag 一樣透過他人支援 UWB 的 Samsung 手機回傳大概方位，不過考慮到用 Samsung 旗艦機的用戶數量未必及 iPhone 多，這個功能還要再加上一點運氣成份。

Tile

比 AirTag 進入追蹤標籤市場的 Tile，最大優勢是可以用專用 App 追蹤 Tile，而且已推出大量不同形狀的版本，方便用戶收藏於不同物品當中方便追蹤，其內置的電池可以運行達 3 年，這方面對比只能用 1 年的 AirTag 更有優勢。

Tile 有相當多的形狀選擇

雖然它不能像 AirTag／SmartTag 一樣可以讓其他手機幫忙物件定位，但 App 會記錄該 Tile 的最後連線位置，方便用戶回歸尋找。