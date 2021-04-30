Samsung推升級版SmartTag+迎戰AirTag　追加支援UWB Android必備

撰文： Mobile Magazine 最後更新日期： 2021-04-30 13:30

作為近期熱話之一的蘋果 AirTag 藍牙追蹤器，能有效減少用家遺失物品意外。但其實 Samsung 在年初已推出同類產品 SmartTag，4 月 29 日發表升級版 SmartTag+，在 BLE 低耗藍牙外再加添 UWB 超寬頻傳輸，讓用家作更精確定位。

作為年初推出 SmartTag 的升級版，Galaxy SmartTag+ 在原有 BLE 低耗藍牙基礎上，再加入了 UWB 超寬頻傳輸輔助定位；透過對應 UWB 傳輸的智能裝置如 Galaxy S21 Ultra、S21+ 跟 Z Fold2、Z Flips 5G 等，就能在 SmartThings Find 操作介面中，顯示 SmartTag+ 與使用裝置距離外，再進一步加入方向提示，提高搜尋效率。

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在複雜環境扔失扣上 SmartTag+ 的物件時，當 SmartThings Find 操作介面顯示彼此已接近時，能遠端控制 SmartTag+ 開啟響鈴，方便用家憑聲音定位找回失物；另外用家又能選擇啟動以自己的 Galaxy 智能裝置、協助其他 SmartTag 用家尋找失物選項，僅傳送位置數據又不會洩露額外數據，可靠安全。另外 SmartTag+ 亦能與原版一樣，充當簡易 loT 家居智能裝置遙控。

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