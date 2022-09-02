Apple 發布會只有不到一星期就舉行，今年有機會推出的產品傳聞，在這時間如雨後春筍，而且參考以往情況，這時期傳聞的可信度都非常高。之後流傳 iPhone 14 系列將加價 $100 美金，沒想到近日又有售價的新傳聞，更預測 iPhone 14 有兩款將會減價。



iPhone 14價格

iPhone 14 系列預計會升級 A16晶片、4800 萬像素鏡頭、打孔螢幕等，特別是兩款高階機型，因鏡頭組件的成本上 70％，因此分析師郭明錤認為 iPhone 14 Pro 和 Pro Max 將會加價，預測每款平均加價約 100 美元。

Apple 發布會（官方圖片）

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iPhone 14 系列傳聞外觀（9to5mac圖片）

不加反減

近日，市場研究公司 TrendForce 就剛提出與郭明錤不同的預測，指出智能手機市場下跌，而且全球經濟不景氣，因此認為 Apple 在 iPhone 14 的定價上會採保守的策略。TrendForce 估計 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 會減價 50 美元，而 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 只會加價 50 美元，並非一直流傳的 100 美元。

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TrendForce 預測 iPhone 14 系列售價：



iPhone 14：749 美元起

iPhone 14 Plus：849 美元起

iPhone 14 Pro：1,049 美元起

iPhone 14 Pro Max：1,149 美元起



資料來源：9to5mac

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