AirPods Pro 2／iPhone 14 9月8日同步發布？傳了幾年的AirPods Pro 2 真無線降噪耳機忽然又有大量流出爆料曝光，Bloomberg專欄作家Mark Gurman又言之鑿鑿新會在9月8日Apple Event同晚公開！本文還會整合5大AirPods Pro 2新功能傳聞！



鮮紅色充電盒圖片流出

外媒 AppleInsider 的 Andrew O'Hara 在他的個人twitter流出了兩張據稱是第二代 AirPods Pro 2 的無線耳機充電盒渲染圖，新設計的充電盒有3個看點：1）充電盒竟然是鮮紅色，即是AirPods Pro 2將會有不同顏色選擇；2）充電盒底備有喇叭、收音咪；3）盒邊設有會回彈的可拉出式掛繩扣。

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有傳AirPods Pro 2將可以使用Find My 功能尋找掉失的耳機盒，所以上面3個流出有兩個都跟傳聞吻合，令今次爆料被看中一線，增加了可信性。真的好想好想換對有ANC功能的新款Apple自家 真無線降噪耳機呀！

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支援藍牙 5.2

另一外媒 MacRumors 據稱在藍牙 SIG 產品數據庫文件中發現，Apple 的新款產品將支援藍牙 5.2。而經分析，最有可能的就是 iPhone 14 系列和 AirPods Pro 2支援藍牙 5.2，最大賣點是慳電。

LE Audio

AirPods Pro 2 子升級支援 LE Audio 低功耗音訊傳輸，並加設LC3 解碼器，具有高音質﹑低功耗省電和連線穩定等優點。到時 AirPods Pro 將解決多年來未支援無損音質串流的最大弱點。而 LE Audio 將令用家可以1部Device駁兩對耳機，又或是1對耳機同時駁多部device。另外，支援 Auracast 廣播音訊，就算戴住耳機，都能聽到廣播發出的內容。

資料來源：AppleInsider/MacRumors/Bloomberg

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