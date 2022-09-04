拖板安全｜Facebook 群組「淘寶開心share」中，近日出現了一個非常高討論度的 post，內容是網民分享自己在淘寶買拖板的感受和心得，結果被其實網民批評，指淘寶拖板有一定的危險。即使被大量網民批評，不過樓主仍堅持淘寶拖板沒有問題，更找出不同例證支持己見。那到底淘寶拖板有沒有危險呢？



樓主：「公牛」係一個公認咗非常之安全的品牌

樓主分享在淘寶上買了一個「公牛」（內地品牌）的拖板，經自己使用後認為外殼不會發熱，拖板內也有安全設計，覺得好用所以在群組上分享。可是，引來部分網民留言指，淘寶拖板存在危險，在香港使用有機會短路，甚至起火。不過樓主就認為，即使在香港買的拖板也不一定安全，而且指出「公牛」是「公認咗非常之安全的品牌」，所以淘寶拖板沒有問題，因此引來兩派意見的激烈討論。

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內地拖板安全＝在香港可以安心使用？

內地和香港對於電器﹑插頭的規範不同，即使假設內地拖板本身安全，符合內地安全規格，但仍不建議在香港使用。由於香港一般的 13A 插座是使用20-32A MCB（斷路器），會使用一條保險絲防止超載，如內地的拖板沒有保險絲時，超過 13A MCB也不會跳制，就有機會出現電線燒著的風險。

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同時，如對電壓﹑供電負荷沒概念的話，使用內地拖板對大型電器或插過量電器的話，就會比使用合機電署規格的拖板，有更高的使用風險。因此，即使內地拖板合符內地安全規格，也不太建議在香港使用。

👇👇拖板安全使用教學｜專家指正5個常見錯誤使用法👇👇

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（機電署網站截圖）

機電署－符合安全規格證明書的家用電器產品

想最放心知道哪一款電器是符合香港安全規格，其實可以在機電工程署的網站上，於「安力安全」的頁面，查詢不同電器產品，各個牌子有什麼型號是通過安全規格。另外，消委會曾經抽取市面上15款拖板進行安全測試，結果發現當中只有兩款拖板通過測試。

👇👇消委會15款拖板測試結果 究竟邊兩款最安全？【點圖放大】👇👇

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資料來源：FB@淘寶開心share