2022手機二手回收價、20部Android旗艦級手機｜近年不少人在購買新機前，都習慣會留意手機的「剩餘價值」，以 Trade-In 手段補貼一下新機的價格；而來到 2022 年的最後一季，各大廠包括 Apple、Samsung 的旗艦機都開始排隊發布兼上市，之前推出的旗艦機回收價自然會有一定的下調壓力。



究竟手上的手機現在賣出去還可以收回多少？如果單靠「收買佬」一面之辭，一般用戶的收益隨時被人大削一筆。為此《香港01》科技玩物記者稍早前就參考了各大電訊商、零售商的回收價，整理出 2020～2021 年間推出的 Android 旗艦機種之回收價格，讓各位用家在 Trade-In／買賣機前都有一個參考。

如果是 iPhone 用家，可以參考以下連結👇👇👇

Samsung 旗艦價硬、換摺機有著數？

對比起幾個月前的回收價格，絕大多數品牌都見有＄500～600 的價格下調，然而最近才推出 Galaxy Z Fold4 及 Flip4 兩部摺機新作的 Samsung，其一眾舊旗艦價格仍然十分「硬淨」，對比數月前只下調＄100～200，反映 Samsung 舊機的需求未有因換代而承受太大壓力，如果想補錢換新摺機，現在或是一個不俗的時機？

***回收手機價錢會按手機實況評估調整，最終回收價由店鋪決定，以下資料僅作參考用途***

👇👇👇按圖放大看： 2020~2021 年間手機回收參考價（2022年9月更新）👇👇👇