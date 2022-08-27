iPhone 二手Trade-In回收價｜Apple 早前宣布將會在美國時間 9 月 7 日舉行新品發布會，如無意外屆時將會帶來全新的 iPhone 14 系列，有傳今代 iPhone 14 的四個型號都會再向上調升售價，有意換機的果粉們也是時侯留意一下 Trade-In 回收價，趁著新機未出、舊機未大幅跌價前，讓手上舊機的剩餘價值成為入手 iPhone 14 系列的助力。



19 部舊 iPhone 回收價參考：近代「大機」再跌近千

距離 iPhone 14 發布不足兩星期，目前的舊 iPhone Trade-In 回收價應該已跌至新機發布前的最低點，而對比數月前的回收價，不難發現有個別機種的跌幅頗大，主要集中在近年推出的大容量版本 iPhone，例如 iPhone 12 Pro Max 之 512GB 版本及 iPhone 13 Pro Max 的 1TB 版本，數月間跌幅近＄1000。

上年度發售的 iPhone 13 回收價都已出爐，但應該會賣機換iPhone 14 系列的用戶不多吧？（蔡浩騰 攝）

而反觀較舊的 iPhone 機種，則因為市場流通量以及需求都不高，令回收價沒有太大幅度的波動，但可以確定的是，隨著 iOS 16 推出，不支援升級的舊機回收價將會大幅下挫，例如目前尚有約＄500～600 回收的 iPhone 7，現在再不脫手，數月後恐只剩不多現金價值了。

👇👇👇按圖放大看 19 部舊代 iPhone 回收參考價（2022 年 8 月更新）👇👇👇

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二手手機交易 8 點注意事項、買／賣機都要留神

手機乃是相當貼身的科技用品，買得二手機，就要預期手機的保養期已過、甚或所剩無幾，如果日後出現故障，買家基本上只能尋求第三方維修方案。故除了買家要檢查清楚手機狀況、賣家方面亦有責任協助買方測試手機功能，以免在交易後才發現問題。

一般網上交易的鐵律：相約在明亮而有一定人流的地方進行手機交易，方便買家檢查手機之餘，雙方的錢銀交收亦更有保障（圖 網上圖片）

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