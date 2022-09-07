iPhone 14發布會直播現身！蘋果發布會Apple Event文字直播（附連結）｜Apple蘋果秋季發布會Apple Event將在今晚凌晨舉行（香港時間9月8日凌晨1時開始），很大機會iPhone 14／14 Pro系列以及Apple Watch 8／Pro於今次發布會中登場。今晚《香港01》科技玩物記者與大家一起睇直播，文字即時直播直擊發布會情況，即時為大家報導最新消息（以及Apple官方影片直播連結）！



今年Apple Event 蘋果秋季發布會將在美國時間2022年9月7日10時（香港時間為9月8日1：00am）Apple Park舉行，將會在線上直播。今次邀請函主題為「Far out.」，相當令人期待今次有什麼新產品（iPhone 14新功能？）的推出！

9月8日凌晨1時持續即時更新！（可隨時按F5更新頁面獲取最新消息資訊）



Apple Event發布會總結

1. Apple Watch series 8 將於即日起預訂，9月18日推出（WiFi版$3199起、Cellular版$3399起）。

2. Apple Watch Ultra將於即日起預訂，9月23日推出（$6399起）。

3. AirPods Pro 2將於9月9日晚8時開訂，9月23日推出（$1849）。

4. iPhone 14將於9月9日晚8時開訂，iPhone 14 9月16日、iPhone 14 Plus10月7日推出（iPhone 14 $6899起、iPhone 14 Plus $7699起）。

5. iPhone 14 Pro將於9月9日晚8時開訂，9月16日推出（iPhone 14 Pro $8599起、iPhone 14 Plus $9399起）。



02：32＞iPhone 14 Pro及14 Pro Max都是在9月9日開訂，9月16日推出。售價與上代一樣（沒有加價，竟然！）。

02：26＞拍攝影片模式，加強電影模式，有更出色防震效果（加入Action Mode）。

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02：20＞全新Pro Camera系統，4800萬像素，比上代大65%sensor；新感光元件可四合一像素，合併一張更高質素的1200萬像素相片。增加2x大光圈變焦（0.5超廣角、1x廣角、2x及3x tele）；新增ProRaw at 48M拍攝功能，有更多調整相片的功能，帶來更多影像細節。補光燈亦得以進化，拍攝補光效果更勝上代。

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02：18＞；換上全新A16 Bionic處理器、性能大幅提升，更比同級對手快40%，卻比同級對手節省1／3電量。

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02：15＞新iPhone 14 Pro及14 Pro Max換上新屏幕，更光至2000nits。加入Always- on display。

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02：12＞全新設計Truth Depth camera稱之為「Dynamic Island」，屏幕上方的黑色藥丸bar會根據用家不同狀況而轉變功能bar設計，非常有趣。

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02：10＞接下來iPhone 14 Pro，新紫色登場。

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02：05＞iPhone 14 799美金起、iPhone 14 Plus 899美金起，與上代一樣價錢。9月9日開訂，iPhone 14 9月16日推出、iPhone 14 Plus 10月7日上市。5款顏色機身選擇。

02：01＞加入衛星通訊求救功能（Emergency SOS via satellite），更可以sms對話，預設一些簡易對答回應，在緊急時可更易使用，更加人性化。不過功能上美加優先使用（11月開始）。

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01：58＞對應全球5G，提升eSim設定功能（美國加入全eSim功能）；iPhone 14亦加入Crash Detection功能，如不幸撞車時仍可感應到，協助用家求救。

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01：52＞iPhone 14及14 Plus功能上都比上代提升，續航力亦大幅提升；A15 Bionic（5核心GPU、6核心CPU）；拍攝功能仍然出色，1200萬像素鏡頭（更大sensor）、F1.5大光圈；比上代更多49%光源輸入，相片更亮麗；前置鏡頭亦提升，1200萬像素F1.9大光圈。拍攝相片有更多detail在內；拍片方面亦提升，尤其是在防震方面大提升。

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01：50＞新iPhone 14及iPhone 14 Plus登場！

01：48＞AirPods Pro 2將於9月9日開訂，9月23日推出。249美金。

01：43＞新AirPods Pro換上H2新處理器以及更出色強勁的單元。當對應Spatial Audio、主動降噪功能提升比上代提升2倍；更多耳膠size；優化「通透模式」（主動式通透模式）；觸控加強，加入向上向下操作；續航力提升至6小時；如配合充電盒增加至30小時；充電盒對應Find My功能。充電盒更加入喇叭，可為用家提供「bibi」聲定位。

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01：42＞接下來新AirPods Pro（2022）登場！

01：36＞Apple Watch Ultra售價799美金起，今日起開訂，9月23日推出。

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01：30＞GPS功能大幅加強，協助用家進行任何戶外運動，加上更大聲的警笛聲求救。更加入WR100深潛效能（100m防水效能），以及加入不少新潛水偵測功能，如可水中以手指動態操作，以及偵測潛水時心率等生命數值。

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01：27＞全新設計的Apple Watch Ultra換上更大的數碼錶冠、更多自家義按鈕、至少36小時、最高60小時續航力；新加入night mode顯示；多款新設計錶帶專為Apple Watch Ultra設計。

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01：24＞仍有多一款新Apple Watch推出...Apple Watch Ultra

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01：20＞仍然會推出較入門版Apple Watch SE（2022），新加顏色選擇，仍然是40、44mm錶身選擇。與Apple Watch 8同樣有Crash detection功能，換上了新處理器（S8），速度提升20%，同樣今日起開訂，9月16日推出。

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01：19＞Apple Watch series 8由即日起開訂9月16日推出。

01：16＞新加入Low power mode，可令手錶續航由18小時增至36小時。另外亦對應國際roaming服務。4款顏色錶身、3種物料選擇，以及新錶帶選擇。仍然與HERMES合作推出特別版。

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01：13＞安全偵測功能加入「撞車感應功能」（crash detection），手錶內置感應撞擊力，以及關注於4種不同撞車情況，而協助用在適時求救。

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01：09＞仍然有ECG等，更加入體溫偵測功能，尤其對女性經期偵測更為有用。錶底及錶面都有2個溫度偵測，精確度至0.1度。可方便女性更易計算排卵期。

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01：07＞Apple Watch series 8正式登場，新錶仍然可以游泳、防水、防塵

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01:05＞全球多個Apple Watch用家分享拯救他們的過程。

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01:03＞先介紹新Apple Watch!

01：00＞Tim Cook登場～預告今次發布會將會有新iPhone、AirPods及新Apple Watch!

00：58 ＞ 2022年Apple Event準備開始！

Apple於9月7日（9月8日香港時間）舉行今年秋季發布會。

就在發布會前夕，先為大家帶來iPhone 14、Apple Watch 8／Pro的傳聞功能合集、Apple發布會或許有什麼新產品推出等消息。



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