Apple Watch Pro、Apple Watch 8終極傳聞！售價、推出日、新功能｜Apple蘋果秋季發布會即將在美國時間9月7日舉行（香港時候9月8日凌晨1時），今次Apple Event主角當然是iPhone 14／iPhone 14 Pro系列，與此同時，新一代Apple Watch 8很大機會同時亮相。就在發布會前夕，就為大家帶來新錶終極傳聞，包括最新流出的CAD設計圖，以及保護殼及售價等消息。



最近91mobiles網站曝光了Apple Watch Pro的CAD設計圖片，可以看到新錶的設計、按鈕等與之前的傳聞不謀而合。

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首先新錶可以看到雖然保持了曲邊機框的設計，可是屏幕卻改為全平面，刪除了曲邊後因此預計屏幕會比上代大一點，而且更指因錶身更大至49mm。另外，新錶右邊繼續保持數碼錶冠及按鈕外，錶身左側亦會加添新的「自定義」按鈕，方便果迷設定常用功能實體鍵。

最新流出Apple Watch Pro的CAD設計圖

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👇Apple Watch Pro 流出錶身設計圖👇

Apple Watch 8／Apple Watch Pro預測售價

Apple Watch 8與入門版的SE2預計與現時AW7售價相若，可是Apple Watch Pro因為加添了不少新功能，以及用上更硬淨的物料，因而售價將會增加。外媒估計將會高達800-1000美元起（約$6320-$7900起）。

Apple Watch 8／Apple Watch Pro錶身保護殼流出

另一方面，Sonny Dickson（twitter@SonnyDickson）亦在網上流出Apple Watch 8及Apple Watch Pro，合共三個size的保護殼，更可以證明今年Apple Watch Pro的真實性。

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Apple Watch Pro 傳聞5大新功能



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消息來源：twitter@SonnyDickson、91mobile、Bloomberg、MacTakara、macrumors