iPhone 14 Pro Max深入評測｜早前Apple發布會，終於公布了iPhone 14及iPhone 14 Pro系列，最令人估不到今次2款iPhone，無論性能同外貌都很大差別。《香港01》科技玩物頻道記者，就提早了一星期率先取得包括iPhone 14、iPhone 14 Pro及14 Pro Max等3款新機。下文先立刻為大家作iPhone 14 Pro、14 Pro Max作詳盡開箱實測，iPhone 14實測另文詳解。



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iPhone 14 Pro Max記者早已入手，實用了近3天時間實測新機有什麼吸引之處。（陳葦慈攝）

iPhone 14、14 Pro系列開箱



今次iPhone 14同14 Pro系列外箱，與上代一樣都只是以紙封條包裝，只要一拉一撕便可以將盒打開。雖然都是以白色為主調，但細心一看盒面上的「M字額」以及全新「Dynamic Island」，就一定分得出哪一台是14、哪一台是14 Pro。

當然先來開全新設計的iPhone 14 Pro，開盒後可以看到跟機就只有一條Type C版本Lightning線（對應20W快充），以及sim卡針、貼紙等。如需要快充的話便要另購對應Type C輸出的35W火牛才可。

👇iPhone 14系列開箱細節👇

iPhone 14 Pro Max新紫色，其實比拍攝出來效果更為深色。（陳葦慈攝）

完成開盒後，記者首先評測的是今次發布會的主角：全新顏色「Deep Purple深紫色」的iPhone 14 Pro Max。先看新機機身，當初看發布會時記者還以為機身會偏向粉紫，但實物上手後原來紫色都頗深色沉實，而且充滿金屬感，在不同光反射下，會有一點不同的漸變色感，相信無論男或女都會很合適。

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．Dynamic Island 動態島



今代iPhone 14 Pro Max其中一個最大特色當然便是這個「Dynamic Island（動態島）」，由iPhone X至13，不少果迷對「M字額」有不少意見，雖然上代將M字額稍為收窄，但仍然有點突兀。今代終於成功刪去了M字額，取而代之的「Dynamic Island 動態島」，利用以動畫以及觸控操作來掩蓋個FaceID鏡頭，相當自然。實測使用如開啟Apple Music、甚至第三方音樂app，如Moov、KKBOX等聽歌，將Apps收起後，可以於動態島上看到音樂播放狀態，而且長按可以打開小視窗捷徑操作。

另外，AirPods Pro連線聽歌時亦會有icon顯示；除了聽歌外，如用Apple Pay以FaceID解鎖付款；啟動計時器；錄影主畫面等，都有不同動畫顯示。感覺上就好似將MacBook的Touchbar放在iPhone之上。暫時實測所知，動態島最多可以顯示2個功能，操作簡單亦易用。官方指已經開放了API給予第三方廠商，相信將來會更多apps對應動態島。雖然動態島有一定實用性，觀賞性亦不錯，最重要是成功將一直以來的「缺點」完美地掩蓋，今次Apple這一手相當高明。

連接AirPods時亦會有動畫顯示，點按後會有更多設定功能。（陳葦慈攝）

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．屏幕大升級



iPhone 14 Pro、14 Pro Max於屏幕上亦都大升級，首先加入Always-On display常亮屏幕：當手機處於備用狀態時，依然都可以睇時間、訊息等基本資訊。如果用家利用iOS 16全新設計的鎖定畫面，可以加入更多不同捷徑資訊，更加實用。另外新機換上全新Super Retina XDR屏幕，比上代更光亮，而且於戶外使用時，光度最高可達至2000nits，比起上代光近2倍。實測時就算於陽光底下，都可以清晰睇到手機畫面。

陽光底下，可看到iPhone 14 Pro Max（左）的亮度明顯比13 Pro Max（右）更高

．Crash Detection 車禍偵測



屏幕之外，iPhone 14系列都加入了不少新功能，最特別就是加入Crash Detection車禍偵測功能，機內置感應器可感應高達256G重力，當感應到不尋常的衝擊時，便會自動啟動「Crash Detection 車禍偵測」，會提示用家是否發生車禍，如用家沒有反應便會自動報警。不過記者沒理由去測試撞車，只好希望一世都沒有機會試這個功能吧。

Crash Detection 車禍偵測

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．鏡頭升級



今代Pro Camera相機亦大幅加強，最基本由1200萬像素提升至4800萬像素，4800萬像素相片當然比1200萬像相片更大更仔細（同時可拍攝4800萬像素ProRAW相片）；用家亦可設定為1200萬像素拍照，相機會以4合1像素來組成相片，因可以吸收更多光源，令影像更加更漂亮。另外，官方指今代感光元件比上代大65％，可以更短時間吸取更多光線，令影像更加夠光。內置新一代的光學防震技術，於影相或拍片時都更加穩定，防震效果比上代更加出色。

還有，上代大受歡迎電影拍攝模式終於提升至4K質素，更加入新Action Mode拍攝模式，當拍攝極限運動等大幅震動的影像時，防震效果更加出色。記者實測邊跑邊拍影片，啟動Action Mode拍攝後影片穩定性大為提升。Action Mode拍攝影片防震效果非常強，但有一缺點，便是拍攝時環境需要夠光，如傍晚或室內等不夠光的地方拍攝時，Action Mode拍出來的影片會非常粗糙。

Pro Camera系統比上代大幅提升（陳葦慈攝）

今次記者就拎部iPhone 14 Pro Max去了好多地方實景拍攝，試拍風照、微距照片、人像以及夜拍等，可以看到相片質素的確比上代進步好多，尤其加入了「2倍焦距」控制（0.5x、1x、2x及3x），比上代取景更加方便。

今代Mirco Mode微距模式拍攝質素大幅提升（陳葦慈攝）

👇即睇iPhone 14 Pro Max試拍相片👇

人像模式試拍

微距模式試拍

微距模式試拍

夕陽試拍（超廣角鏡）

夜景試拍（超廣角鏡）

夜空拍攝（廣角鏡+10秒曝光）

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．續航力提升



不少人最關心這一代iPhone 14 Pro Max續航力如何，根據外媒的資料顯示，iPhone 14 Pro為3200 mAh、iPhone 14 Pro Max為4323 mAh，與上代iPhone 13 Pro的3095 mAh及iPhone 13 Pro Max的4352 mAh相比，Pro Max的電池容量不升反跌，那續航力又如何呢？根據記者實測多天，就算Always-on Display照樣啟動下，用足一日都還有電量餘下。而且實測Netflix連續睇片15小時（7成光度及Wi-Fi串流睇片），仍然有10%電量，續航力相當不錯。

連續睇15小時串流睇Netflix都仲有約10％電量。（陳葦慈攝）

．打機及跑分性能



打機方面，以A16 Bionic的性能當然玩什麼遊戲都卓卓有餘，記者試玩《原神》、《Apex Legend》等AAA大作，效果非常出色，而且亦都對應120Hz，可以體驗絲滑感十足的影像體驗。今代iPhone 14 Pro 系列與上代同樣內置6GB Ram；利用GeekBench 5跑分程式比較，14 Pro系列都比上代跑分高10%左右；如利用Antutu跑分，成績更比上代的約83萬分，大幅提升至97萬分，整體性能提升近20%。

雖然性能不算大幅提升，但與現時市場上其他對手比較下，依然是非常強大。官方指功耗比上代大幅減低，更節省電量20%，這亦都是就算電池沒有加大之下，續航力卻些微提升的秘密之一。

iPhone 14 Pro Max vs 13 Pro Max 跑分比較

GeekBench 5跑分比較



iPhone 14 Pro Max

CPU：1881、5451

Metal：15500

iPhone 13 Pro Max

CPU：1735、4728

Metal：14170

iPhone 14

CPU：1753、4665

Metal：12154

iPhone 13

CPU：1671（單核）、4404（多核）

Metal：10708

Antutu跑分比較



iPhone 14 Pro Max：970839分

iPhone 13 Pro Max：832271分

iPhone 14：842464分

iPhone 13：816355分

新iPhone 14 Pro系列的確是今次Apple發布會的主角，無論外型及性能都比以往大為進步。加上今代Apple非常聰明地利用「動態島」來掩蓋多年以來M字額的「缺點」，令iPhone 14 Pro系列可說是近年亮點。加上受惠於港元與美元掛勾之下，港版iPhone 14 Pro Max仍然算是全球最抵買的版本之一，如果是12代或以前的iPhone用家，非常值得換機升級。 總結：iPhone 14 Pro／14 Pro Max值不值得買？

．iPhone 14 Pro／14 Pro Max規格表



https://youtu.be/DIgztjA2Ars