淘寶中伏事件並不鮮見，近日更有網民分享用 $5,000 淘餐枱，結果收貨發現全粉碎的不幸經驗。有網民就笑用高單價在淘寶網購等於交智商稅，另外即有人認為是賣家包裝求其的責任。其實淘寶買傢俬只要注意三點，就能減少中伏機會，買到啱心水又便宜的傢俬。



淘寶雞肋包裝出事

網民在Facebook@淘寶開心share 專頁分享，在淘寶購入一張岩板餐枱，連運費約$5,000。收件時打開包裝， 卻發現表面雖完好，但內裡全是餐枱的碎片。從圖片可見，餐枱只有一個薄木架保護表面，以及用紙皮包裝，而且餐枱和木架的接觸面只有薄發泡膠隔住，明顯是包裝的保護性不足，導致今次問題出現。

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網民意見兩極

有連登網民認為就算餐枱沒粉碎，在淘寶買單價高的產品，本身就是中伏的決定，甚至推測會在停車場打開份件，有機會是自己跌爛，即場拆開檢查。而在 Facebook@淘寶開心share 專頁的網民，即大多認為賣家的包裝極差，木架和發泡膠的保護不足，建議買家向淘寶投訴，重新運一張餐枱或要求退錢。

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淘寶傢俬三大貼士

1）不論集運還是直送，在淘寶買傢俬前，也要向賣家查詢包裝方式，更可以要求賣家拍攝包裝好的貨品圖片，以了解是否有充足和合適的保護，如賣家不肯按要求包裝，即不建議購買。

2）其次，最好向賣家說明是轉運到香港，查詢他們有沒有自家物流公司，可以減低運輸風險。

3）同時，如真需要轉運到倉，也可以要求倉先打開貨品，看清楚有沒有損壞，才寄到減少不必要捐失。

資料來源：Facebook@淘寶開心share