2大日本酒店booking網站會員申請、房間預約懶人包、日本開關｜日本開關在即，香港政府也在今日公布放寬防疫措施、外遊回港入境的隔離時間由「3+4」改為「0+3」，刺激港人被壓抑多年的旅遊欲望；相信自日本開關的消息一出，已經有不少人馬上去撲機票和酒店了。《香港01》科技玩物頻道以下提供日本酒店預約網站教學，為大家book日本酒店時可多一個選擇。



日本booking網站選擇更多 不少毋需預付不需日本信用卡

香港人去日本旅行，預約酒店可能慣用hotels.com、Agoda、booking.com、Trivago等國際酒店預約網站，或者經Airbnb預約民宿等；不過如果以日本為目的地，其實可嘗試多利用日本國內酒店/住宿預約網站，例如Jalan、JAPANiCAN.com、rakuten travel（樂天）等等，不單選擇更多，價錢也往往更便宜，甚至毋需付訂金或預付房租。

使用方法也十分簡單，和其他酒店預約網站相約，先用電郵地址注冊帳號，然後搜尋酒店、查看房間、日期和價錢，選好之後輸入個人資料完成預約。要填寫的個人資料重點是名字和出生日期一定要和passport一樣，地址電話則不用真實（作為遊客也通常沒有），可以隨便在google地圖copy、電話亦可以用生成器生產。

去日本旅行可以使用日本本土的booking網站

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即睇日本酒店booking網站會員申請教學及訂房時需要注意的事項：



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而現時不少日本酒店預約網站都已經引入英文甚至繁體中文界面，使用上就更容易了，和平常的酒店預約網站已幾乎沒分別。不過即使在同一個網站都好，中文界面和日本原文界面可預約的酒店數量和房間種類都不一樣；以jalan為例，在日文原版網站搜尋上野、淺草、兩國的住宿有200個結果，而在繁體中文版則只得109家飯店。

而且即使是同樣可於日文或中文/英文版網站可預約的飯店，能提供的房間、plan或者價錢都未必一樣；基本上都會是日文網站選擇會較多，因此如果可能的話，還是在日文版網站查找預約會有較多和更低價的選擇。

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中文版網站睇得較安心，但始終是日文原版選擇較多

付款方面視乎酒店和房間有時會需要事先付訂金或全額，大部份情況都可用Visa、Master、Amex等國際信用卡結帳；不過也會有只收日本信用卡的情況，沒有的話就沒辦法了。但許多酒店/住宿在預約時都可選擇「到店付款」「現地付款」（尤其是經jalan預約），即毋須付訂金、在到埗時酒店現地用現金或刷卡付款（網站收取費用的方式和酒店本身不同，在酒店或旅館基本上都可用香港信用卡結帳），便不用煩惱日本信用卡的問題。

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「現地宿汨設施でお払い」就是可到埗現地找數，不用付任何訂金，也不用煩惱日本信用卡之類的問題

最主要的是check-in時間必須要時候好好遵守：因為如果到了check-in時間但旅客仍未到達酒店/住宿地點的話，酒店方可能會主動聯絡客人；但因為實際上沒有電話號碼的情況下、酒店方聯絡不到住客的話，就有機會影響房間/晚餐等的安排，甚至有可能被取消預約以至追收「無通知下取消」的罰款。所以務必要遵守check-in時間；若果因遇上意外狀況或不可抗力而無法準時check-in，就應盡快聯絡酒店或預約網站的客服代為安排。

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做個負責任的旅客、千萬不要no show，以免將來再在日本旅行或預約酒店遇上困難。

如果行程未有太確實計劃，那就建議「預鬆好過預緊」，填寫一個較遲的check-in時間；因為早到的話最多是酒店方尚未執好房間未能馬上入房、但對預約本身不會產生任何問題，只有遲到才有機會發生狀況。

另外也要留意取消預約的安排，畢竟現時環境仍未算十分安定，航班、出入境政策和行程等都有機會在將來有所變化，因此記得在預約時看清楚最遲能在什麼時候免費更改或取消預約，以免因環境因素導致book好的住宿無法使用又不能退訂。

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