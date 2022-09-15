鏈鋸人、Spy Family二期、死神千年血戰｜20部必追10新番動畫推薦｜不經不覺已經來到2022年已過了大半，來到了10月新番（秋番） 即將開播的時候，今年的10月新番陣容極之強勁，以下整理20部必追強檔作品，動漫迷們記得預出時間來追番了。



電鋸人、Spy x Family必睇 異世界叔叔跨季變10月番

2022年10月新番的陣容大概是今年最豪華的一季有多部強檔作品，首先最重磅當然是動漫迷們期待已久的《鏈鋸人》（チェンソーマン）動畫版，以及今年一播就成為霸權的現象級作品《SPY X FAMILY》動畫第二季；不過除了這兩部大作之外今集還有很多重點注目作品，例如相隔10年終於推出的《死神》動畫版最終章《千年血戰篇》、2018年播出時因領先時代太多的演出手法引起廣泛討論的「最神糞作」《POP TEAM EPIC》第二季、高達正統電視動畫新作《水星的魔女》、意外地獲得超人氣的《PUI PUI 天竺鼠車車 》第二季DRIVING SCHOOL等。而本來在7月開播的異世界叔叔因為趕不上製作進度，將會在10月由頭開始重新播放，變成10月新番。

動漫迷最期待之一鏈鋸人動畫終於快要開播

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即睇鏈鋸人 Spy Family二期 死神千年血戰 10月新番20部必追推薦：



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另外值得一提是今季有許多「詐屍」沉寂許久後推出新作的動畫，除了剛才提到的死神之外還有40年前經典《山T女福星》的重製動畫、90後集體回憶「滴骰孖妹」新作《令和Di Gi Charat》、和第一季隔了7年的《艦隊Collection》動畫第二季，和上季相隔4年半的「宅男踩單車」《飆速宅男》第五季LIMIT BREAK等等。

山T女福星重製，新宅可以趁機接觸一下經典了

最後是「紳士」們也有著落，今季有《不道德公會》和《彼得·格里爾的賢者時間 Super Extra》兩套肉番，老司機們記得準時上車。

2022年10月新番必追20部推薦：



【01】 鏈鋸人



【02】 SPY×FAMILY 間諜家家酒 第二季



【03】 BLEACH 千年血戰篇



【04】 PUI PUI 天竺鼠車車 DRIVING SCHOOL



【05】 機動戰士高達 水星的魔女



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【06】 POP TEAM EPIC 第二季



【07】 山T女福星



【08】 令和的Di Gi Charat



【09】 異世界叔叔



【10】 路人超能100 III



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【11】 秋葉原冥途戰爭



【12】 不道德公會



【13】 艦隊Collection 總有一天，在那片海



【14】 聖劍傳說 Legend of Mana -The Teardrop Crystal-



【15】 飆速宅男 LIMIT BREAK



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【16】 給不滅的你 Season2



【17】 黃金神威 第四季



【18】 我想成為影之強者！



【19】 宇崎學妹想要玩！ω



【20】 彼得·格里爾的賢者時間 Super Extra



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