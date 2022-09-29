行動電源（尿袋）爆炸的新聞並不鮮見，但發生兩度爆炸，而且令人三級燒傷的嚴重意外，更為罕有。近日，內地一對 60 歲的夫婦，在「淘寶」買入一隻戶外專用的大容量「尿袋」，竟在家中充電期間突然爆炸，而且在逃跑途中再次爆炸，令他們全身多處二﹑三級燒傷。



220V戶外尿袋爆炸

根據內地傳媒的報道，肇事夫婦因打打算在退休後開始自駕遊，所以決定在淘寶購買人民幣2,999（約$3,272）戶外用的尿袋，容量高達 650,000mAh﹑功率為 1500W，主要是為小型雪櫃充電，用來冷藏糖尿病所需的胰島素。

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客服錯誤指引

在 8 月中旬，夫婦曾帶尿袋去東北自駕遊，使用情況正常，全程為小型雪櫃充電。而兩星期後，夫婦發現充滿電的尿袋在關閉狀態下，電量竟會明顯流失，可能出現漏電問題，因此聯絡淘寶網店的客服。在告知尿袋的情況後，客服卻指引自行重新充電，再觀察兩天，才判斷是否真的有漏電問題。

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夫婦因而重新幫尿袋充電，經過三～四小時後，尿袋就出現兩度爆炸。由於尿袋的說明書上，提示充電期間要有人從旁看護，因此爆炸發生時，夫婦就在尿袋不遠處，導致被波及的情況更嚴重，全身多處二﹑三級燒傷，治療費用也已使用達75萬人民幣（約$818,876）。

爆炸令單位多處燻黑，可見兩次爆炸的威力（新浪財經圖片）

截稿前，出售該尿袋的網台「品晟旗艦店」的所有產品已在淘寶﹑天貓﹑京東下架。肇事夫婦的女兒曾根據產品標籤找到生產商，結果該公司的職員稱：「移動電源就是用一些變壓器﹑五金件等組裝的，這些東西是不會（爆）炸的。」同時，指出有關的產品和電芯都有質檢報告，肇事尿袋同批次的產品已交相關部門質檢，目前未知導致爆炸的確實原因。

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廣東省產品質量監督研究院高級工程師梁志勇向新京報表示，近年自駕遊和露營興起，這類便攜式的電源需求量上升，不過內地目前對該產品仍缺乏針對性的品質標準要求，令產品質量良莠不齊，建議選購時應選擇質量有保證的正規廠家，以及留意使用環境，不應過熱。

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資料來源：新浪財經