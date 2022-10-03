求職騙案｜在疫情新常態之下被大力鼓吹的「在家工作 WFH」模式，由於減省了通勤時間、工作環境又較自由，近年大受求職者歡迎。

然而不法份子卻看準機會，將不同的騙局包裝成遙距上班／兼職賺錢的工作機會，香港警方近日又收到同類型的報案，更特地列出清單、提醒市民有哪些網站被牽涉在內。



女子墮新型刷單求職騙局、損失 30 萬

早前在網上曾經流行過一種刷單／搶單騙案，受害人以為被聘用為「刷單員」，先倒貼金錢網購商品，為商家谷假銷量，之後才賺取佣金或退回全部款項。

搶單兼職騙局標榜易做無門檻，吸引失業人士／家庭主婦參與，是近年常見網上求職陷阱。(資料圖片）

在這些案件當中，受害人往往以為可以獲得巨額佣金，故就會先墊支數萬、甚至數十萬，然而工作完成後，商家方面的代表就會停止回覆、連帶已墊支的金錢一同消失，而最近這類搶單騙案又再捲土重來，同時換上了新的「糖衣」、引來更多求職者上釣。

警方日前發出通告，指早前一名女子從網上的彈出廣告得悉一個買賣攝影作品的網上平台，於是把自己的作品上載至該平台出售。當她成功出售作品，並打算提取數百元利潤時，平台的「客戶服務員」竟要求她進行刷單賺佣活動，提高其他攝影作品銷量，方可提現利潤，女子信以為真，最終損失超過30萬元。

16 個「刷單」假網站要提防

由於「刷單」兼職騙局常標榜易做、無門檻，吸引了一批失業人士／家庭主婦受騙參與，故在近一、兩年成為網絡上非常常見的求職陷阱，騙徒使用的手段亦千篇一律，先是以不同的「在家工作」、「高薪工作」等誘餌，待用戶登入專用的假網站後再一步一步哄騙他們轉帳金錢，最終失去聯絡。

而為了讓大家提高警覺，香港警方及反詐騙協調中心就列出了 16 個與「刷單」有關的虛假網站名單👇👇👇

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