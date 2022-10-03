iPhone 14 系列最多人談論的除了衛星「SOS 緊急服務」，「車禍偵測」功能可偵測車禍意外，自動報警及通知緊急聯絡人，本來是一個相當細心、為傷者爭取早一步救援的實用科技。不過最近美國有位電單車鐵騎士，卻在行駛時意外掉了手機，曾誤觸發了他的 iPhone 14 Pro Max 的「車禍偵測」功能，事主家人接到緊急通知後直奔醫院，發現是虛驚一場！事主將經過張貼上Twitter，網民均表示對Apple這新功能又受又恨。



高速公路上掉了手機

事主Douglas Sonders 在 Twitter 道出故事：某日它在高速公路駕駛電單車前往曼哈頓，新買 iPhone 14 Pro Max 卻意外從手機支撐架上甩了出去！由於公路車輛快又多，Douglas無法即時停車，只能繼續駕駛，找機會調頭拾回手機。

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全方位偵測車禍發生

雖然Apple有介紹「泗」功能時表示已經過專業研究測試，根據官方講解，iPhone 14系列手機內置全新的重力+速度感應器，其高動態陀螺儀能夠檢測超過 256Gs 的劇烈加速／減速運動，當發現不尋常的情況（比如高速度地多次翻滾，或是高速中急停），手機更會開動氣壓偵測車廂內氣壓變化、以GPS定位計算速度變化，甚至會用內置收音咪鑑聽，並以A.I.判斷出有沒有撞車時發出的噪音，判斷機主是否遇上車禍。

全方位偵測車禍發生

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有驚無險｜家人虛驚一場

今次事件證明「車禍偵測」是真的成功，且反應快捷。只不過千計萬計，Apple沒計過撞上「車禍」的只有iPhonr 14 Pro本身。Douglas 在掉手機到拾回「殘骸」過程中，原來已經代它打911 報警，並以短信通知其屋企人。加上手機真的撞壞了，家人也無法聯絡他，家人只好靠iPhone 介面查看發生「車禍」的位置，並致電紐約市各醫院尋人，最後喜聞 Douglas Sonders 平安，有驚無險。

Douglas Sonders 的女兒9月才開始讀幼稚園，好在爸爸並沒有發生車禍。（Douglas Sonders Twitter 圖片）

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同場睇：仍需更多實例修正功能，但車禍偵測推出不久即連救兩命！

車禍傾測 Crash Detection推出短短一個月，原來已經拯救了多過一條人命。雖然今次發生蝦轆事件，相信不會太多人投訴這新功能太敏感，難聽講，Apple也需要在功能正式推出後收集多一些數據，才能提升準確度。不過記者就祝福各位iPhone使用者出入平安，不要為Apple提供太多數據！（笑）



iPhone 14 車禍偵測

台灣網民是一名重型電單車的愛好車，日前在出行期間遭遇嚴重車禍，整個人躺在地上無法動彈。好在手上配戴的 Apple Watch Series 8 車禍偵測功能發揮作用、在他一段時間未作出回應之後自行撥通 119 緊急求救，其旁邊的熱心路人見狀亦幫助他應答電話，最終他在 Apple Watch 以及路人的協助之下迅速被送醫，保住性命。

事後 Apple Watch Series 8 屏幕出現一大裂痕，而且常駐顯示兩光條，但手錶依然可以運作（圖 MrMad）

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