iPhone 回收 Trade-In 價｜iPhone 14 系列推出大半個月，其中 iPhone 14 Pro 系列與 iPhone 14 兩大線機種的需求相差頗大，其中 iPhone 14 Pro 系列兩機依然炒賣熾熱，似乎有助帶動 iPhone 舊機種的回收價上升？

以下《香港01》科技玩物記者就整合了來自 Apple 官方及兩大電訊商的 Trade-In 回收價，各位 iPhone 用家想以舊換新都可以有簡單參考。



推出近 5 載 iPhone XS Max 回收價「回春」？

此次的 Trade-In 價除了參考 Apple 的官方回收價之外，我們亦加入了來自 csl 以及 3 香港的 Trade-In 價格資料作參考，Apple 方面的回收價一向被公認為全行最低，可以作為「底線」參考，而兩大電訊商的參考價雖然較高，但亦有吸引客戶上台的作用，故會比市場價稍稍偏高。

在兩大訊商的 Trade-In 參考價中，csl 的價格較高，而有趣的是他們提供的舊代 iPhone 回收價，對比今年 8 月尾我們的紀錄有所回升，較近年的型號如 iPhone 11、iPhone 12 都錄得＄100～300 的輕微升幅，或反映 iPhone 14 系列的吸引力一般、反令舊機的需求上升。

iPhone Xs 系列機種下年就推出 5 年，想不到仍有一定的回收價值（林勇 攝）

較為令人意外的是推出將近 5 年的 iPhone XS Max 對比月前竟然有＄700 的調升，難道眼見動態島出台，有用家開始趁 M 字額未絕跡前回收舊機作收藏？

👇👇👇19 部舊型號 iPhone 回收參考價（2022年10月更新）👇👇👇