iPhone 14 Drop Test 掉落測試｜Apple iPhone 14 系列上市兩星期，Pro 型號仍然是一機難求、炒賣溢價近千，但除了新功能吸引用戶之外，iPhone 系列新機的耐撞能力亦是不少人的興趣所在。

近日就有 YouTube 頻道找來 iPhone 14 Pro 與上代的 iPhone 13 同場進行掉落挑戰，結果今代 iPhone 14 Pro 的抗摔、耐撞能力完全超乎眾人預料！



10 樓高「螺旋梯挑戰」、iPhone 14 Pro 完勝 iPhone 13

YouTube 頻道《TechRax》過去一直有進行「另類」手機掉落測試的慣例，他們在會將不同的手機從 10 層高、即約 30m 的螺旋梯頂放下，由於高度相當高，手機在自由落體途中會因為風阻的關係而翻滾，並撞擊在金屬製的樓梯扶手處，雖然未必能直墮 30m 距離，但此測試的「殘忍」程度都不惶多讓。

而趁著 iPhone 14 系列推出，TechRax 就找來一部 iPhone 14 Pro 以及一部 iPhone 13 同場進行螺旋梯掉落測試。

兩部手機都套上了同一牌子的透明塑膠機殼，雖然不是「裸機」會影響下跌時的撞撃力量，但加上保護殼的 iPhone 其實也頗接近現實生活的情況。測試分兩次進行，兩次兩部 iPhone 在中途就已經飄入不同的樓層，但各自的損害情況都十分明顯。

在首次測試中，iPhone 13 雖然仍被套在殼中，但背面的玻璃已經可見明顯的裂痕；而 iPhone 14 Pro 則被摔至外殼飛脫，然而除邊框上的幾處花痕之外，其前後玻璃都依然保持完好👇👇👇

而在第二次的測試後，iPhone 14 Pro 的損害狀況與第一次時的分別不大，反觀 iPhone 13，不但保護殼飛脫，連機背的玻璃都出現嚴重損壞，粉碎一地👇👇👇

雖然在 Apple 官方的宣傳中，今代 iPhone 14 系列與上代一樣是採用 Ceramic Shield 陶瓷晶體護面玻璃，但大概官方都有就新一代的機體強度進行改良，是以能展現出超強的耐撞能力，甚至有外媒評論指 iPhone 14 Pro 在今次的掉落測試中展現出「尤如坦克一般的造功」。