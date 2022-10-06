iPhone 14 Plus 開箱實測、與14 Pro Max比併｜iPhone 14系列推出全城熱賣，果迷們個個都買Pro或Pro Max，只有14吸引力似乎不太夠，乏人問津。遲來的iPhone 14 Plus終於本周推出，刪除了Mini改為大屏的Plus，會否又吸引大家？《香港01》科技玩物記者就提早了一星期將新機入手，主力以「打機」、「續航力」以及「拍攝」三方面作評測，與14 Pro Max比併，究竟哪台性價比最好？大家又應該如何選擇？



iPhone 14 Plus可算是iPhone家族中全新系列，由iPhone 12及13都只有Mini版本，今代14卻刪除了Mini，從而加入與Pro Max同樣的6.7吋大屏幕，希望可以推出一台大屏幕高性價比手機，不知道各位會否受落？論性能上當然不及14 Pro Max，只用上代A15 Bionic處理器、與上代同樣的雙鏡頭系統等，有一些人認為升級幅度不大。今次記者就在三項不少人關心的項目作比併，包括「打機」、「續航力」以及「拍攝」三方面，看看iPhone 14 Plus表現如何，以及與14 Pro Max比較下，看哪一台的性價比最高。

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iPhone 14 Plus同樣有多款顏色機身選擇（鄭子峰 攝）

iPhone 14 Plus開箱

iPhone 14 Plus與14同樣包裝，撕開封條後便可以看到與Pro Max差不多大的機身。跟機都只有Lightning線及Sim卡針等。今次記者手上的是粉紫色iPhone 14 Plus，看起來淡淡的紫色，女性用家應該會特別喜愛。鋁金屬機邊，不易沾上指紋。而且機身比想像中輕身，單手拎都不會太累。

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打機性能比併

先試打機性能，14 Plus就用上與上代13 Pro同級的A15 Bionic處理器，而14 Pro Max則換上最新A16 Bionic處理器。記者就先以Geekbench 5及Antutu跑分測試，14 Pro Max跑分當然比14 Pro稍強。14 Plus於Geekbench CPU跑分中取得1747（單核）／4635（多核）、GPU跑分取得12485分、Antutu跑分取得809898分；而iPhone 14 Pro Max則取得1871（單核）／5320（多核）、GPU跑分取得15669分、Antutu跑分取得968921分。看到14 Pro Max的性能的確比14 Plus高約10-15%。

機身比iPhone 14 Pro Max或13 Pro Max更輕，長時間拎著打機睇戲都不覺太累。（鄭子峰 攝）

iPhone 14 Plus 與14 Pro Max跑分比較

數字效能上當然14 Pro Max會較強，不過在實際遊戲時表現又如何？記者試玩《原神》以及《APEX英雄》，調到高質素畫面，兩台機都玩得都好暢順。因為14 Pro Max對應120 Hz ProMotion技術，因此畫面會更加流暢（相對會更耗電）。但14 Plus機身只有203g，比起14 Pro Max輕近15％（240g），玩得耐雙手都不會太累，尤其是打RPG或食雞這類長時間需要雙手持機，這方面就值得加分。

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雖然iPhone 14 Plus機能跑分比14 Pro Max稍差，但玩《原神》等遊戲時非常暢順。（鄭子峰 攝）

串流續航力比併

續航力方面又如何？很多用家都相信想買一台大屏幕手機來串流煲劇，所以特別關心續航力如何。先看14 Plus同14 Pro Max 數方數據差多少，官方指14 Plus可以連續播放影片26小時、串流影片20小時；14 Pro Max則可連續播放28小時、串流影片25小時。記者就實測Netflix串流不間斷播放動畫影片（《無職轉生》及《名探偵柯南》），將手機調到最光以及用5G串流播放，看看結果如何？發現14 Plus就大約14小時就耗盡電量，而14 Pro Max就17小時後才沒有電，比14 Plus可以看多3小時。續航力無異14 Pro Max較好，但14 Plus都可以睇足一日串流影片，比以往iPhone 13多數小時，都算夠長氣。

兩機連續看十多小時都沒有問題。（鄭子峰 攝）

拍攝升級比併

最後試埋影相、拍片，14 Plus只有超廣角以及廣角鏡，而14 Pro Max多一支3倍光學變焦鏡，而且可拍攝4800萬像素ProRAW相片，當然優勢會大一點。不過並非任何人需要光學變焦鏡，最重要兩部手機夜拍效能（加入全新的光影引擎），都比以前13 Pro出色。2台新機的感光元件比上代更大，吸光量多了，所以夜拍影像都非常出色。

（鄭子峰 攝）

可以看到試相的夜景相片幾乎無雜訊相當靚，拍攝小貓的毛髮亦相當仔細。而且亦可以看到人像模式拍攝時，兩機的景深效果都相當自然。另外，iPhone 14 Plus及14 Pro Max的前置自拍鏡頭都比上代提升了，由F2.2光圈增大至1.9光圈，同樣對應光影引擎下，令自拍相片質素亦有所提升。

自拍功能及質素亦比上代13 Pro Max提升（鄭子峰 攝）

另外，iPhone 14 Plus及14 Pro Max的拍片功能大幅提升，兩台機都對應新「動作模式」拍片，防震效果比上代好好多（可以看比較），單就這幾方面的拍攝比較，其實14 Plus 同14 Pro Max都可算是不相伯仲（亦比13 Pro Max優勝）。

👇iPhone 14 Plus、14 Pro Max試拍相片👇

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iPhone 14 Plus拍攝試相

總結：應該如何選擇？



單純以呢三部份來比較14 Plus的確不會比14 Pro Max輸蝕很多，只是14 Plus於規格上稍為落下風，真正用起來，無論打機、拍攝及續航力都有不俗的水準。如果大家想買一台6.7吋大屏iPhone用來打機睇片，又想有長續航力、機身夠輕、及多機身顏色選擇，比14 Pro Max便宜差不多兩千蚊的iPhone 14 Plus，性價比的確不錯。當然如果想找一台最強、亦不介意價錢機身重量、以及要等5－6個星期才入手，iPhone 14 Pro Max依然是最好選擇。

iPhone 14、14 Plus、14 Pro、14 Pro Max（鄭子峰 攝）

👇iPhone 14 Plus及14 Pro Max規格對比👇