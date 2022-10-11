iPhone 14 車禍偵測｜Apple 在今年 9 月推出的新裝置、包括 iPhone 14 以及 Apple Watch Series 8 當中加入了全新的 Crash Detection 車禍偵測功能，在危急時可能救回用家一命，然而新機推出一個月不到，就有大量消息指此功能經常誤判，除了令用家與警方大為頭痛，主題遊樂場亦是被受困擾的苦主。



過山車被認作車禍、iPhone 14／Apple Watch 誤判報警

美國俄亥俄州的一間警局，在過去一個月內接到最少 6 宗來自 iPhone 車禍偵測功能的自動求助，然而這些 iPhone 的主人並非身陷險境，而是坐上了當地一主題公園 Kings Island 的過山車設施。

Kings Island 以機動遊戲在當地頗為知名（圖 Kings Island）

據 Apple 方面在發布時的介紹指，iPhone 14 及 Apple Watch S8 內加入了全新的傳感器，可以偵測到運動以及壓力的突然變化，其內置的加速度監測系統可以測量最高達 256G 的重力數值。

而 Apple 方面就利用此傳感器以及陀螺儀等數據，分析設備的速度變化，加上沖擊力、聲音等數據，構成了一個非常動態的演算法－ 顯然因為過山車的激烈行進以及碰撞，令 iPhone 以為其主人正經歷一場激烈的車禍。

主題樂園提 2 方法減少誤判？

在偵測到「車禍」後，若然用戶未在 10 秒內回應並關掉警示窗口，手機就會自動撥打當地的緊急求助電話，而美國警方就因為收到這類型的求助而需要趕到現場；雖然最後證實只是虛驚一場，但 Apple iPhone 頻密的誤鳴除了為用戶、遊樂場帶來困擾，更是無意義地佔用了緊急資源，有可能會令真正有需要的人因此而被延遲救助。

美國另一主題樂園 Dollywood 甚至貼出告示，要求用戶關機或將裝置調至飛行模式（圖 9to5mac）

Apple 方面的發言人指出此車禍偵測功能將會隨時間推移而獲得改進，但在此之前，主題樂園方面就提供了兩個方法，避免遊玩過山車的客人不會誤將警察再一次叫到樂園 － 在遊玩前將手機從口袋取出、不要隨身，或是在遊玩前打開手機的飛行模式，令其即使觸發車禍偵測都不會自行報警。