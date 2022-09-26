Apple Watch 車禍偵測｜隨著 Apple iPhone 14 系列推出，智能手錶系列 Apple Watch 的新作 Apple Watch Series 8 及 Apple Watch Ultra 都在近期推出市場。

今代 Apple Watch 除了加入體溫檢測功能之外，最多人有興趣（但又未必個個想試）的功能，必然就是車禍傾測 Crash Detection，而只不過短短一個星期的時間，這個新功能就已經拯救了多過一條人命。



台灣網民：Apple Watch 救了我兩次

在台灣的 Facebook 社群當中，日前就有網民分享了他如何被新購買的 Apple Watch Series 8 救了一命。該網民是一名重型電單車的愛好車，日前在出行期間遭遇嚴重車禍，整個人躺在地上無法動彈。

然而手上配戴的 Apple Watch Series 8 車禍偵測功能發揮作用、在他一段時間未作出回應之後自行撥通 119 緊急求救，其旁邊的熱心路人見狀亦幫助他應答電話，最終他在 Apple Watch 以及路人的協助之下迅速被送醫，保住性命。

事後 Apple Watch Series 8 屏幕出現一大裂痕，而且常駐顯示兩光條，但手錶依然可以運作（圖 MrMad）

他在帖文中講起這已非首次被 Apple Watch 幫助，在從前用 Apple Watch Series 4 時，亦曾試過遭到後來車輛追撞，當時的「跌倒偵測」功能亦即時作出反應，協助他撥打求救電話。

大陸網民：竟然是真人客服

而除了台灣網民受到 Apple Watch 的幫忙，中國大陸的用家亦有類似經歷，不過今次被投入「實測」的就是最高階的 Apple Watch Ultra，肇事用戶同樣是電單車車手。

意外時該網民因車輛失控衝至對面行車線、再剷到溝渠後空翻墮地，因為被車壓住而動彈不得，此時 Apple Watch Ultra 的車禍偵測功能啟動，而令人驚喜的是 Apple Watch Ultra 居然連接了 Apple 的真人客服，在客服詢問過用戶的傷情等資料後，才協助撥打 120 求救。

在 Apple Watch Ultra 的產品描述當中，其在檢測到嚴重車禍時會顯示提醒，並在 20 秒後自動撥打緊急電話（除非你取消）。如果你沒有反應，手錶會播放音頻信息，通知緊急服務你遇到了嚴重車禍，並向其提供你的經緯度坐標和大致搜索半徑。

擁有真人客服一事在中國大陸的用家群中大受好評，認為 Apple Watch Ultra 雖然貴，但擁有類似名牌汽車提供的安吉星（On Star）的自動救援系統就令這智能手錶顯得物超所值。