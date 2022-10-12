電費貴｜天氣轉涼，開始不用開冷氣，以為終於擺脫捱貴電費的日子？那就錯了，家中其實隱藏很多「食電怪獸」，在你不知不覺間浪費電力，加重電費負擔。當中包括各類具加熱和保溫功能的家電，而且在秋冬的耗電情況會提升，絕不能掉以輕心。



Facebook 專頁「台電電力粉絲團」早前就分享了家中有哪些電器會慢慢浪費電力，並把它們分為「穩定進攻型」及「低調隱藏型」兩類。

電飯煲﹑電熱水壺﹑儲水式電熱水爐屬於「穩定進攻型」，保溫功能會持續不斷耗電，特別是天氣涼的時候，水會更快降溫，這類產品的保溫或重新加熱功能就會用得更多，長時間會浪費很多電力。「台電電力粉絲團」建議可以加裝定時器提醒加熱完成，以及選用一級能源效益的產品，減低耗電。

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另外，電視機頂盒﹑音響﹑影印機即屬於「低調隱藏型」，不使用時大多會一直處於待電狀態，逐樣看用電水平不算高，但正所謂「小數怕長計」，當家中有太多長時間待機的電器，也會浪費很多不必要的電力，「台電電力粉絲團」就建議如果短期內不打算使用這些電器時最好選擇完全關機。

資料來源：Facebook@台電電力粉絲團