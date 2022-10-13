【消委會】比起完全入冬，近日忽冷比熱的天氣更易著涼，尤其入黑後回家洗澡，如果家中的熱水爐不夠熱水，光著身子還帶點水氣，真的有機會感冒。10月都已經過了一半，如家中還未有浴室寶，是時候看看最新款式介紹，令你的浴室充滿暖氣。同場還有消委會測試市面 10 款浴室寶情報及選購貼士，想趁天氣剛轉涼，入手浴室寶的讀者，請點選以下圖片放大了解吧。



4類浴室寶分別｜01｜天花式浴室寶

安裝在浴室頂部，雖然最慳位，送風角度也最平均，能快速將暖風送到每個角落。但安裝方面有一定要求，你需要有假天花，更需要接駁風管。樓底也需要有一定高度，太矮就不能使用天花式。

KDK 30BGCH 纖巧型天花式浴室寶：天花式安裝，機身厚度180mm，對樓房天花樓底的要求比較低，提供暖氣 / 乾衣 / 換氣 / 循環功能，配有無線遙控方便操作，更能預設時間掣預熱，更內置抗菌過濾網。（$2980）



KDK 30BGCH 纖巧型天花式浴室寶（$2980）

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02｜窗口式浴室寶

想使用窗口式的話，浴室內自然也需要一個有一定尺寸的窗口，一般安裝時都要比裝置寬10cm空間。好處是直接安裝在抽氣扇位，且直接取代抽氣扇，不必像天花式般另外加駁風管。

樂聲 Panasonic FV-23BWN2H 窗口式 nanoe-X 浴室寶：獨有nanoe X空氣淨化模式，抑制病毒細菌，機身小巧適合細窗家庭安裝，2段換氣量供選擇，最高可達220m3/h，保持浴室乾爽。（$ 2589）



樂聲 Panasonic FV-23BWN2H 窗口式 nanoe-X 浴室寶（$ 2589）

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03｜掛牆式浴室寶

較為泛用的一類，沒有窗或想保留抽氣扇的用家可以選擇，安裝在牆身即可。適合大部分浴室設計，不過要另駁風管到室外，外露的風管或令浴室整體較不美觀。

German Pool 德國寶 HTW-320BL 掛牆式浴室寶｜掛牆式方便安裝，IP23 防塵防水，使用可拆式金屬架，方便烘乾毛巾及小件衣物，有效防霉，減少異味和細菌。使用PTC 陶瓷發熱元件，高效快速製暖，省電之餘不會令空氣變得太乾燥，女士最愛。而且有低風速環保模式，以減少電費消耗。（$1220）



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04｜移動式浴室寶

如果你的使用環境用不到以上三類類型的浴室寶，就要選用餘下的移動式了。它可用掛鉤直接掛在浴室、隨時裝拆，更可移到其他地方便用。有得必有失，移動式浴室寶的暖氣送風效果為四類中最弱，氣流效果不平均。

German Pool 德國寶 HTW-111PN 移動浴室寶｜獨特圓型機身設計精美，掛牆座枱兩用，具兩檔暖風模式及涼風功能，細機易裝拆易收藏，浴室、客廳、嬰兒房及辦公室都適用。附可拆鋁架方便晾掛及烘乾毛巾、小衣物，新改良版提升了活動式出風口，可自由調校送風角度。（$990）



German Pool 德國寶 HTW-111PN 移動浴室寶（$990）

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👇👇消委會測試10款浴室寶的結果👇👇

測試內容針對以下幾點：

安全程度：浴室寶有機會沾水，消委會首要當然是重視機身防水等安全問題。

乾衣速度及效能：原來還可以調校長時間輸出暖風，加上循環氣流模式，方便在浴室內晾衣服，只需幾小時或一夜就令衣物完全乾透沒有異味。

循環換氣：浴室寶要出色，換氣通風能力也要高，不斷為浴室提供新鮮空氣，並起抽濕及防霉效能。

加熱能力：首要當然是加熱能力強一開即熱，送風角度廣，快速為浴室每一吋地方提供暖氣。

寧靜程度：浴室寶內有摩打及風扇，運作時必定會產生聲音，想購入一部使用時較為寧靜的浴室寶，可留意spec表內的噪音dB值。

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👇👇消委會教路浴室寶4大使用貼士👇👇

浴室寶使用貼士01：必須找合資格電工安裝，確保安裝位置正確，風管的接駁位密封。



浴室寶使用貼士02：雖然浴室寶大多具IPX4防水效能，但仍不應把浴室寶安裝在高溫、高濕度環境，亦應避免用水直接射向浴室寶。



浴室寶使用貼士03：乾衣時切勿把衣物掛在浴室寶上，亦不應遮蓋出風口。



浴室寶使用貼士04：清潔浴室寶時，不應用水直接沖洗，可先關掉電源，再用吸塵機清理灰塵，最佳做法宜按說明書指示清理。



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