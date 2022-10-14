姊妹們的國際市場｜ViuTV全新戀愛配對節目《姊妹們的國際市場》，安排5位國際型男跟5名「港女」進行戀愛配對，出身自「熊仔頭」channel的熊女郎王嘉盈不單只服裝出位，更爆出「男人話唔愛大胸都係講大話」這驚人soundbite勁搶fo，語出驚人辣㷫女網民！即時帶大家睇睇嘉盈BB Kaying、《造星IV》日系Cute妹Sica（何洛瑤）、「花樣溜冰女神」Maisy（馬曉晴）、Dee姐（陳海寧）、前全美華埠小姐Mishy（李昭南）及，5位姊妹的IG。



ViuTV全新戀愛配對節目《姊妹們的國際市場》

熊女郎低胸搶鏡｜Kaying 王嘉盈

嘉盈BB為YouTube網紅「熊仔頭」(FHProductionHK)出身的網片女演員「熊女郎」，擁有33E逼爆身材，又常以「MK妹」style演技爆粗，形象鮮明，頗受網民喜愛。自報是一名屋村妹，家住觀塘翠屏邨，單親背景反叛不良，更曾三度離家出走入過28日青少年院。

YouTube小薯茄影片截圖

（https://www.instagram.com/kaaying219/截圖）

嘉盈曾自爆時常在網上被性騷擾、被問價，又因發布猥褻相被IG封鎖帳號，新聞多多。今次在《姊妹們的國際市場》也是全程小背心上陣，肢體動作多多勁搶fo，又自稱「我就係最標準嘅香港女仔」，被網民指「唔好講到自己代表到香港女仔啦，你得個嘈，成日插嘴好冇禮貌」，嘉盈BB更表示男人話自己喜歡平胸「飛機場」一定係講大話，認為沒有人不喜歡女性胸部豐滿，一句soundbite激嬲萬千女性網民。

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家底厚身材勁｜Mishy 李昭南

樣子甜美、身材突出，家底同學歷都超厚！家族經營酒樓生意，自幼全家移民美國，讀者成績超好，取得全額獎學金入讀加州大學戴維斯分校修讀傳播及舞台系，高等榮譽畢業後參選2016年美國全美華埠小姐，奪得第二公主。

生日：89年3月28日（33歲）

花名：Mishy Fish、魚魚、南哥

IG：＠mishyfish／7.4萬人追蹤



（https://www.instagram.com/mishyfish/圖片）

（https://www.instagram.com/mishyfish/截圖）

Mishy於華盛頓電視台擔任過主播後回流香港加入ViuTV，精通兩文三語及多種樂器，自組樂團Luna，主持過《 Good Night Show 全民星戰》及《樂齡日記》，於水上遊戲激戰節目《海陸勁技場》勁騷身材，被網民封為「ViuTV女神」，如果在《姊妹們的國際市場》有驚喜演出，不得了呀！

（https://www.instagram.com/mishyfish/影片截圖）

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花樣溜冰女神｜Maisy 馬曉晴

馬曉晴（Maisy）今年23歲，是前香港花式溜冰代表，2020年美國畢業回流香港後，21年參演J2節目《真·女神轉身》後被封「花樣溜冰女神」做嘉賓。

生日：99年11月18號（22歲）

花名：花樣溜冰女神

IG：@maisyma1999／10.1 萬人追蹤



https://www.instagram.com/maisyma1999 圖片

https://www.instagram.com/maisyma1999 截圖

馬曉晴雙親都是地道香港人，3歲全家移居北京，自幼念國際學校，5歲便起學習花樣溜冰10歲起參加全國比賽嶄露頭角。日本人向來喜歡溜冰星級選手，日本媒體更曾報導過靚女Maisy的消息，唯一「黑歷史」可能是上過鍾培生的節目吧。（笑）

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日系可愛風｜Sica 何洛瑤

因卡通《唱K小魚仙》愛上唱歌，立志要當歌手的美少女Sica（何洛瑤 Jessica Ho），中學畢業後入讀香港浸會大學持續教育學院文學副學士（視覺藝術），曾有女僕咖啡廳侍應及Cosplayer經驗，以日系宅女型像參加《全民造星IV》，雖然被女性網民指她扮Cute，卻令人留下深刻印象，工作不斷。

生日：2000年5月24日（22歲）

花名：主席

IG：＠j.sicasi／9.4萬人追蹤



https://www.instagram.com/j.sicasi/ 圖片

https://www.instagram.com/j.sicasi/ 圖片

Sica在首集《姊妹們的國際市場》是天然呆擔當，連法國總統的樣子也認不出，鬧出不少笑料。網上風評好壞參半，有人指太假，但也有人覺得一切都是節目導演安排，是演出的一部份，不應怪Sica。

Sica 何洛瑤在《姊妹們的國際市場》中裝傻（ViuTV節目截圖）

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193緋聞女友｜陳海寧 Isabella Chan

近日加演了鄭伊健自導自演的運動喜劇《深宵閃避球》，陳海寧（Dee姐）又曾被指是ERROR成員郭嘉駿193的緋聞女友。2015年已經出道當劇員，一直至2020年才加入ViuTV參演真人騷《辣伙頭》 ，在節目中被笑稱與何啟華（Dee哥）撞樣，取冴花名「Dee姐」後就開始廣為人識。

生日：94年2月7日（28歲）

花名：Dee姐

IG：＠isabellaaaaa／11.5萬人追蹤



（https://www.instagram.com/isabellaaaaa/ 圖片）

（https://www.instagram.com/isabellaaaaa/ 截圖）

陳海寧 Isabella被指與Dee哥撞樣，獲封花名「Dee姐」。（ViuTV節目截圖）

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