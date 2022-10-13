最近台灣發生一宗太太持刀追逐老公案件，竟然是因為家中沒有「洗碗碟機」而起？早前一位47歲江姓男子，在家中發現廚房一堆用過未清理的碗碟，因而向35歲太太許姓女子叨絮；太太受不了怒氣爆發，一怒之下衝進廚房拿起菜刀作勢斬向老公，被網民拍到在街頭追逐了百餘米。網民笑言為保家庭和諧，洗碗碟機真是少不得。



9月30日上午，於台灣新北市淡水區發生女子持刀追逐男子案件，原因是江姓男子放工後回家看到廚房堆滿大堆使用過的碗碟，之後抱怨說：「怎麼不洗碗？」許姓女子聽到後突然爆怒，直接衝入廚房拎起菜刀，作狀向江姓男子揮刀追砍。江姓男子看到太太忽然怒氣爆發，立刻奪門而逃，太太亦緊隨其後。二人於淡水新民街追逐近百米後，女方因體力不支掉頭回家，此時江姓男子才慢慢走回家中。整個過程被網民拍攝下來，更引來熱議。新北市警方得知此事件後，便主動介入調查，發現夫妻之間爭執。就在10月4日前往二人住處，將夫婦二人帶回警署調查，同時發現許姓女子同時遭另一單盜竊案而被通緝。

太太與老公因洗豌問題爭執，然後繼而動武，實在不鮮見。（自由時報）

警方調查時雖然夫婦二人不向對方提告，可是警方仍以違反「社會秩序維護法」對許姓女子檢控。不少網民留言熱議，當中更有網民說「洗碗機可以找他們來廣告」、「現代不是很流行洗碗機嗎？」、「這說明洗碗機太重要了」，不少網民更認為洗碗碟機更是維持家庭和諧的必備家電之一。

不過洗碗碟機又應該如何選擇？座檯式和座地式應如何揀呢？下文將分享消委會 25 款洗碗碟機的評測，讓大家參考。

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選購貼士

洗碗碟機的差異，除了功能上外，最主要的是容量的大小。座枱式大約用4.5至5.3升水，而座地式則大約用10.8至16.2升水，因此座耗電量和耗水都比較多。消委會建議入手前可以視乎家庭人數、擺放空間、安裝位置選擇適台自己的款式。

消息來源：自由時報