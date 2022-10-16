專訪Apple聲學專家深入解構AirPods Pro 2音質及降噪強大之謎｜AirPods Pro 2早前正式推出，今代無論降噪效果、音質都比上代大幅提升。除了歸功於換了全新的H2晶片外，設計上還有沒有什麼獨特之處呢？香港01科技玩獨家與Apple聲學專家專訪，探究新耳機新功能上的秘密。



今次記者有機會與Apple聲學專家Esge Anderson作網上訪問，得知不少AirPods Pro 2開發時新功能時的秘聞，原來新耳機不單止在晶片、單元上大幅進化外，就連內裡設計上都有不少令用家驚訝的改動。

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AirPods Pro 2外形需然與上代大同小異，可是內裡功能及設計都有著相當大的進化。（陳葦慈 攝）

氣流變化的重要性



今代AirPods Pro 2除了換上更強大的H2晶片提升處理能力，令降噪效果得以提升，但原來Esge指還有另一秘密，這便是「氣流」的改動。耳朵內的氣流共鳴，今代比起上代進化的重點之一。因為氣流會影響聲波傳送效果，因此耳機內新單元會令氣流速度更快外，耳機外的氣孔位置亦有改變，目標令音質及降噪方面得以提升，而且更令一些雜音大幅減低。Esge更指尤其在低頻方面表演更為明顯，因為當耳機輸出低頻時移動氣流的「份量」更多，改良身的效果更為明顯。

AirPods Pro 2的氣孔位置與上代不同，更著重氣流上的變化而提高ANC降噪效果及音質。（陳葦慈 攝）

自然轉換裝置聲音



而全新H2晶片在背後亦做了不少工作，例如AirPods Pro 2可以自動地轉換連接不同Apple裝置，如iPhone、Apple TV或Mac機等，不過不同的裝置的音場、音效亦有不同。當用家轉換裝置時，為了脗合用家視線H2晶片會自動調節耳機內的音場及音量等，令體驗更為一致。另外，不同裝置的EQ（Equalizer）亦有不同，H2亦會立刻轉換合適該裝置EQ調節，令用家聽得更為舒適。

換上更強大的H2晶片外，內裡不少地方更重新設計。（Apple）

更強大的空間音訊



iOS 16新加入的個人化空間音訊（Personalized Spatial Audio）功能的靈感原來是來自FaceID，首先Esge指因為每一個用家耳朵內外輪廓構造不同，不同人不同位置聽的音效都有所不同。另外，他們並曾經在實驗房間中擺放喇叭播放音效，就算在同一位置收聽，因為不同人的HRTF（Head-related transfer function／頭部相關傳輸函數）不同，而聽出來的效果都略有分別。因此利用有如FaceID去掃描耳朵及頭部輪廓，來計算出HRTF，來調節個人化空間音訊。

只有AirPods Pro 2才用到的新功能



AirPods Pro 2新加入的「適應性通透模式」（Adaptive transparency mode），不少果迷用過都讚不絕口，啟動後於不同場合而調節外界的聲音，不會太大或太細聲。原來此新功能的開發靈感來工程師們聽「演唱會」，因為演唱會四周的音量時大時小，開啟了舊的「通透模式」不時會錯過應該要聽到的事，因而決定升級此模式。可以因應不同場合自動調節，令用家收聽得更自然更適服。另一方面，因為「適應性通透模式」需要的極端低延遲性（extremely low latency），如需要撳低一些突發刺耳的聲音或強化一些持續的背景聲音等，現時只有最新H2的晶片才可以做到。因此適應性通透模式只可以在最新的AirPods Pro 2上實現得到。