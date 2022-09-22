AirPods Pro 2開箱實測｜等了3年，Apple AirPods Pro終於推出第二代，今代單看外表好像沒有什麼改變，可是經過記者近4日的實測過後，發現AirPods Pro 2比想像中升級幅度更大，無論充電盒、耳機都得以全面提升。絕對是今年果迷必buy產品之一。



記者就在正式推出前數天已將AirPods Pro 2入手，當收到了耳機時外盒與上代幾乎一樣，只是由膠膜包裝改為與iPhone同樣的貼紙封條包裝，與iPhone同樣撕開封條後，便可以打開包裝盒看耳機及配件內容。

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打開包裝後，可以看到AirPods Pro 2外，還會發現一條Type C的Lightning充電線，以及額外3個size的膠耳塞，這比上代多一個XS size的耳塞，對較小耳道的用家多一個更貼耳的選擇。

AirPods Pro 2的包裝盒跟上代大同小異，只是由膠膜包裝改為封條氣設計。（陳葦慈 攝）

👇👇AirPods Pro 2 開箱解封👇👇

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👇👇AirPods Pro 2機身細節👇👇

雖然AirPods Pro 2外表跟上代好像差不多，可是細心留意無論充電盒及耳機都有不少改變。首先充電盒升級至IPX4抗汗及防濺耐水，而且增加了「掛繩孔」以及機底的「喇叭口」。而耳機設計雖然同樣與上代一樣，但功能上亦得以升級，由原來上代只可以力度感應操作，追加上下輕掃控控制聲量，非常實用。

可以毋須另加外殼就可以將AirPods Pro 2掛在身上或背包上。（陳葦慈 攝）

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終於加入耳機柄向上下掃調節音量功能（陳葦慈 攝）

充電盒大升級

今代AirPods Pro 2其中一項升級便是充電盒多方面升Lv，首先加入IPX4防水效能，跟耳機的防水效能自齊。然後內置U1晶片，可以好像AirTag般於手機內的FindMy功能內為耳機充電盒定位。AirPods Pro 2可利用iPhone的FindMy功能「精準尋找」功能，透過新加的喇叭發聲定位，不再怕充電盒失蹤。另外，耳機的續航力比上代提升至6小時，而充電盒更可提供額外24小時電量（合共30小時）。記者實測幾天，將耳機利用手繩掛在背囊之上，不用再在褲袋內掏出來，十分方便。

AirPods Pro 2充電盒內置U1晶片，可在iPhone上利用FindMy功能來為單獨充電盒定位。（陳葦慈 攝）

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👇👇AirPods Pro 2與上代外貌對比👇👇

AirPods Pro 2的電量增加下，續航力最多加至30小時外，還有一個新功能值得果迷們留意，便是對應Apple Watch的無線充電座。以往AirPods最多只是對應MagSafe無線充電，可是今代AirPods Pro 2同樣對應MagSafe充電外，亦同時對應Apple Watch無線充電，雙制式無線充電，更方便Apple Watch用家。

可利用Apple Watch無線充電板為AirPods Pro 2充電。（陳葦慈 攝）

耳機降噪效能提升

接下來實測最多人關心新AirPods Pro音質、降噪效能如何呢？官方指AirPods Pro 2使用了最新H2晶片，比上代的電晶數量多一倍，大幅提升音色，帶來更沉厚雄渾及清晰通透的⾳⾊、更⼀致的⾳量和更廣闊的頻率範圍，提昇流⾏樂、搖滾、Hip-Hop 和電⼦⾳樂等⾳樂類型的聆聽體驗；另外H2的高效令耳機的降噪效能同樣大幅提升。

記者就在多個地方實測AirPods Pro 2的降噪能力，包括在office、鬧市天橋、巴士下層尾位，實試降噪能力是否如Apple所言大幅提升。雖然記者於office中不算嘈吵，但仍不時會聽到冷氣的風噪聲，就算AirPods Pro第一代時，仍會感受到少許風噪雜聲，但一換上AirPods Pro 2時，就算未開歌聽，都已經非常寧靜；接下來走在荃灣天橋及旺角彌敦道街頭測試，人來人往的街頭、天橋又有不少大車經過，AirPods Pro第一代在播歌時還能勉強隔阻了6-7成噪音，而AirPods Pro 2卻未播歌時已隔絕了8-9成的嘈音，播歌時更完全聽不到外間噪音，非常厲害；最後在巴士下層最後座「終極boss」實測，因為最靠近巴士引擎位置，非常大的引擎噪音，以AirPods Pro第一代聽歌時仍聽到少量引擎噪音，而AirPods Pro 2時，就算未播歌都已經隔絕近8-9成噪音，播歌時更加聽不到引擎聲，可以完全投入音樂世界。

另外，記者亦在鬧市街頭測試通話效果，實試通話時接收以及將周圍的噪音隔絕能力。質素及效果與上一代AirPods Pro相若，對話時對方聽不到周邊噪音，可是對話接收力仍有點不足，如在地鐵或巴士中戴著口罩說話時，對方聽起來有時太細聲。雖然未算很差，但如果這方面下一代能有進步就會更好。

在鬧市中（陳葦慈 攝）

音質亦有所提升

AirPods Pro 2換上了全新低失真⾳⾊驅動器、擴⾳器、傳感器，官方指配合最新H2驅動如適應性 EQ 等演算法的提昇功能，可以為用家帶來更沉厚雄渾及清晰通透的⾳⾊、更⼀致的⾳量和更廣闊的頻率範圍，能夠提昇流⾏樂、搖滾、Hip-Hop 和電⼦⾳樂等⾳樂類型的體驗。記者就以Apple Music（高解析度無損音樂／Dolby Atmos）及Moov（24bits）來試聽不同歌曲，包括試聽一些日本Pop Music以及以人聲為主的Classic Music，雖然重低音只有稍微的進步，但音樂的分析力明顯提升，令人聲更加突出，中高音表現亦都比上代出色，整體而言音質明顯比上代出色。

（陳葦慈 攝）

iOS 16可以為AirPods Pro 2作詳細設定，包括個人化空間音訊、耳塞貼合度測試以及觸控動作等。（陳葦慈 攝）