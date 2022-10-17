電動牙刷消委會2022｜早晚刷牙、保持口腔清潔乃是保持身體健康的好習慣，而除了傳統的牙刷之外，近年加入不同新技術的電動牙刷都大受一眾用戶歡迎；然而型號眾多、不知哪一款才是最好用？香港消委會在新一期的《選擇》月刊中，就帶來 2022 年最新的 14 款電動牙刷評測報告。



新一代電動牙刷加入不同功能

現在的電動牙刷，除了以往的快速震動輔助潔齒之外，還加入了不同的技術以加強潔齒效能以及提升用戶體驗，例如消委會今次測試的 14 款電動牙刷當中，就有 5 款出自 Oral-B 以及 Philips 的高階型號可以藍牙連接手機，透過相關 Apps，顯示刷牙位置作輔助及記錄刷牙數據等。

而在潔淨模式方面，電動牙刷一般按不同的預設模式例如單向/來回旋轉、前後擺動及/或聲波震動（sonic）等運作，個別型號更聲稱採用磁動、超聲波（ultrasonic）、磁浮摩打或聲波射頻技術以加強潔淨效果，部分樣本的個別模式更可調節力度，讓用戶揀選合適的力度。

消委會 14 款電動牙刷評測報告

消委會今次刊出的電動牙刷測試由國際消費者研究及試驗組織（International Consumer Research & Testing、簡稱 ICRT ）統籌進行，評審項目分別有潔齒效能、電池表現、使用方便程度及寧靜程度等。

每款樣本皆由20位測試員各試刷1次。每位測試員在使用前後，均會由牙醫以染色劑檢視測試員的牙菌膜指數（又稱菌斑指數，plaque index），然後按刷牙前後的牙菌膜指數來評估潔齒效能。（圖 消委會）

在 14 款電動牙刷當中，由 Oral-B 以及 Philips Sonicare 品牌獲得最高評價，基本上頭 7 名都是出自此兩大廠手筆，而值得一提的是兩者在港售＄799 的平價型號，在總體評價以及潔齒效能方面可以超越他廠過千元的型號，相對地有著更佳的性價比。

👇👇👇按圖放大看消委會 14 款電動牙刷評測👇👇👇

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消委會電動牙刷使用貼士

雖然電動牙刷可以代替人力進行更多次數的震動清潔，表面上是節省了不少時間，但根據牙醫學會會長王志偉醫生指，消費者千萬不要抱着已經用了電動牙刷，牙齒自然刷得很乾淨的概念，因為這概念可能會令到大家刷牙時掉以輕心而變得粗疏，沒有好好的把每隻牙齒清潔好，或因此而產生了反效果。

根據文獻顯示，如果使用方法正確的話，電動牙刷與一般手動牙刷的清潔能力差別不大，只不過對於一些手部活動能力欠佳的人士來說，電動牙刷會顯得特別有用。

另一方面，電動牙刷亦屬於電子產品，但卻每天需要與水為伍，消費者如想要延長其壽命，在使用前後都要花點心思作適當的保養，以及確保使用方法正確以提升其結淨效能👇👇👇