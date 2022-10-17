小米平價機｜智能手機雖然年年推出新旗艦機種，但市場上仍然是以中、低價機種最受青睞，不少用戶更是喜愛在主力機以外另購一部平價機，用作後備或工作機用途，而近年以機海戰略見稱的小米，當然有顧及到這一塊的用戶需求，今日（10 月 17 日）又有平價新作於香港上市，就是 Redmi A1。



＄699 超平價 Redmi A1 玩大芒、大電元素

Redmi A1 的海外版本還有藍、綠色機身選擇，但暫時香港版本就沒有此選擇（圖 小米）

早在上年度，小米就將 Xiaomi 以及 Redmi 兩大品牌作出清晰的定位劃分，由當時開始，Redmi 品牌下的國際版出品都會以平價為最主要賣點，由即日起在香港上市的 Redmi A1，更是目前小米 Redmi 陣容中的最平價型號，只售港幣＄699，但不代表它就是毫無賣點的「電子垃圾」。

Redmi A1 的香港版本暫時就只黑色版本選擇，幸皮紋機背有助提升質感（圖 小米）

首先 Redmi A1 在平價機而言外型不俗，機背雖然採用塑膠物料，但就加入了仿皮紋理，增加手感之餘亦減少廉價感，而塑膠為主的機身亦使 Redmi A1 較為輕量，即使內置了 5000mAh 大電，其重量仍可以保持在 192g；比較可惜的是香港版本暫時就只有黑色選擇，未有如外地般推出藍、綠色選擇。

Redmi A1 屏幕尺寸為 6.52”（圖 小米）

另外 Redmi A1 採用大屏幕造型，其尺寸為 6.52”，雖然解像度只有 720x1600，但其於需要大屏、大字閱讀需要的長者用戶而言，低解像度問題反為其次。

Redmi A1 支援了連不少旗艦都沒有的「真三卡」插槽（圖 小米）

Redmi A1 的主要弱項為處理能力方面，內置處理晶片為入門級的 MediaTek Helio A22，同時香港版本亦只得 2GB RAM，只不過它就支援了連不少旗艦都沒有的「真三卡」插槽、可以插入 MicroSD 卡進行記憶擴充，最大支援加入額外的 1TB 的 MicroSD 卡，對於整天嚷著要插卡功能的用戶而言或是另一吸引力所在。

2022 年 7 部學生／長者用中階手機推介

雖然 Redmi A1 的確是目前智能手機中最平價的選擇之一，不過始終配置有可能過於入門，即使用於日常通話、訊息操作方面反應都會較差，如果真要用得順心一些，其實一些中階型號都有著不俗的性價比，《香港01》科技玩物記者就從 2022 年的手機市場上選擇了當中的 7 部，供大家在買機前參考一下。