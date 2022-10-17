小米平價Redmi A1香港上市｜＄699有交易、長者／學生安心機選擇
小米平價機｜智能手機雖然年年推出新旗艦機種，但市場上仍然是以中、低價機種最受青睞，不少用戶更是喜愛在主力機以外另購一部平價機，用作後備或工作機用途，而近年以機海戰略見稱的小米，當然有顧及到這一塊的用戶需求，今日（10 月 17 日）又有平價新作於香港上市，就是 Redmi A1。
＄699 超平價 Redmi A1 玩大芒、大電元素
早在上年度，小米就將 Xiaomi 以及 Redmi 兩大品牌作出清晰的定位劃分，由當時開始，Redmi 品牌下的國際版出品都會以平價為最主要賣點，由即日起在香港上市的 Redmi A1，更是目前小米 Redmi 陣容中的最平價型號，只售港幣＄699，但不代表它就是毫無賣點的「電子垃圾」。
首先 Redmi A1 在平價機而言外型不俗，機背雖然採用塑膠物料，但就加入了仿皮紋理，增加手感之餘亦減少廉價感，而塑膠為主的機身亦使 Redmi A1 較為輕量，即使內置了 5000mAh 大電，其重量仍可以保持在 192g；比較可惜的是香港版本暫時就只有黑色選擇，未有如外地般推出藍、綠色選擇。
另外 Redmi A1 採用大屏幕造型，其尺寸為 6.52”，雖然解像度只有 720x1600，但其於需要大屏、大字閱讀需要的長者用戶而言，低解像度問題反為其次。
Redmi A1 的主要弱項為處理能力方面，內置處理晶片為入門級的 MediaTek Helio A22，同時香港版本亦只得 2GB RAM，只不過它就支援了連不少旗艦都沒有的「真三卡」插槽、可以插入 MicroSD 卡進行記憶擴充，最大支援加入額外的 1TB 的 MicroSD 卡，對於整天嚷著要插卡功能的用戶而言或是另一吸引力所在。
2022 年 7 部學生／長者用中階手機推介
雖然 Redmi A1 的確是目前智能手機中最平價的選擇之一，不過始終配置有可能過於入門，即使用於日常通話、訊息操作方面反應都會較差，如果真要用得順心一些，其實一些中階型號都有著不俗的性價比，《香港01》科技玩物記者就從 2022 年的手機市場上選擇了當中的 7 部，供大家在買機前參考一下。