Nokia X30 5G 上市實試｜曾幾何時，Nokia 旗艦手機與「拍攝能力」尤如劃上等號，但 6 年前輾轉被轉售至 HMD Global 旗下的 Nokia，卻鮮有以此為賣點的手機出世，單是講搭載其拍攝皇牌技術「PureView」的機種，對上已經要數到 2019 年推出的 Nokia 9 PureView 了。

不過，今年度的 Nokia 品牌出品策就有些許改變，雖然頂級旗艦仍然未見影蹤，但在香港新上市的新品中，就有一部規格不俗、且有著高階拍攝規格的機種 Nokia X30 5G，而且售價還有一定的吸引力。



Nokia X30 5G 上手、環保金屬機身質感佳

Nokia X30 5G 即將在 10 月 15 日於香港市場正式上市，售價為＄3,698。《香港01》科技玩物記者在較早前就取得了港版實機作實機試玩。由 2022 年的新機陣容開始，Nokia 系列機種都行起環保路線，Nokia X30 5G 的機身就標榜採用 採用 100% 環保鋁合金框架和 65% 環保塑料背蓋。

Nokia X30 5G 的包裝設計都有大改，轉用 70% 環保紙外盒，內裡刪減了充電器使其尺寸亦變得更小，以減低因運輸所洐生的碳排放及減少電子廢物（蔡浩騰 攝）

雖然採用的是再造物料，然而 X30 5G 的造功相當不俗，同時擁有不俗的重量分布，拿上手的感覺相當紮實，值得一讚。

Nokia X30 5G 的機身纖巧、同時重量只有 185g，惟內置的電池容量稍少，只有 4200mAh，續航力或不能與其他標榜「長氣」的平價機種比擬。（蔡浩騰 攝）

PureView 再現江湖、夜攝模式超強

Nokia X30 5G 內置的處理晶片為 Qualcomm Snapdragon 695（蔡浩騰 攝）

Nokia X30 5G 內置的處理晶片為 Qualcomm Snapdragon 695，位處中階，在小米的 Redmi、POCO 等中價出品中出場率十分高，是 2022 年其中一枚最佳表現的中階處理器，效能上足以應付一切日常所需，不過如果要應付高階遊戲需要就會頓感吃力罷了。

不過相信會看中 Nokia X30 5G 的用家，主要都是衝著其拍攝功能而來；Nokia X30 5G 背面有雙鏡頭，其中主鏡頭為 5000 萬像素，內裡的感光元件非目前收獲不少好評的 Sony IMX766，而是出自 Samsung 之手的 ISOCELL GN5，據講吸光能力還更勝一籌。

另外此鏡頭亦加入了 OIS 光學防震，令 Nokia X30 5G 的拍攝力、尤其在低光環境下有更大把握，HMD 方面才放心為其冠以 PureView 之名。

Nokia X30 5G 新版本的拍攝介面

在未評論相片質素之前，上手試拍後不難發現 HMD 方面有為 Nokia X30 5G 加入全新的拍攝介面，除了更為簡明易用，在拍攝、對焦時都會有震動回饋，加上鏡頭對焦後應夠快，整體的拍攝體驗足評為上品級數。

在拍攝體驗以外，Nokia X30 5G 此主鏡頭的輸出亦十分平穩，在戶外日光下固然沒有問題，而即使在一般的室內光線條件下，基本上隨手對焦後一拍就會有質素不俗的相片。

👇👇👇按圖放大看 Nokia X30 5G 主鏡頭試相👇👇👇

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不過之所以稱得上高階拍攝，是因為 Nokia X30 5G 加入了旗艦級數的低光拍攝功能，即使在昏暗環境下，都可以拍出色彩與亮度兼備、但雜訊較少的相片👇👇👇

在近乎漆黑的低光環境下，打開夜景模式前（左）、後（右）對比十分明顯

在室內光線稍微不足的情況下，同樣可以打開夜景模式，得出的相片（右）會顯得對比度更高，色彩更實在（蔡浩騰 攝）

👇👇👇按圖放大看更多 Nokia X30 5G 主鏡頭夜景模式試相👇👇👇

在夜景模式之外，Nokia X30 5G 當中還加入了三腳架模式以及 Dark Vision 極夜模式 ，兩者搭配使用，可以智能長曝光方式拍攝質素絕佳的低光相片。

在極低光之下，Dark Vision 會自行開啟，拍攝時會作更長時間的曝光（蔡浩騰 攝）

按左上角的圖示，可以打開三腳架模式，配合腳架可以作出長達 50 秒的長曝光（蔡浩騰 攝）