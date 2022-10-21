Sennheiser Momentum 4 / Bowers & Wilkins Px8 1More Sonoflow｜天氣漸凍，平時戴頭成頭汗的頭頭戴式耳機，終於可以出籠。本來Apple的AirPods Max 都幾型，但自它步Beats 耳機可在淘寶買到平價A貨，一街阿婆都用，我們要另找外型、聲音都同樣出色的代替品，即睇頭戴式耳機5大推薦！



大耳機 Headphone是潮人飾物｜BLACKPINK都用

大耳機Headphone更可成為很潮的「頭飾」，比如BLACKPINK Jennie、Jisoo，不時都會將大耳機當成street fashion穿搭襯飾。不過足到十足十用Apple的AirPods Max，在街上很容易跟淘寶A貨撞款。

BLACKPINK Jennie、Jisoo，不時都會大耳機當成street fashion穿搭襯飾。

👉火辣女繪師風味馬吉減繪畫轉型賣相｜AI繪圖來襲證實她有先見之明

頭戴式耳機推薦 01｜Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless

Sennheiser MOMENTUM 是德國廠商的旗艦級無線耳機系列，一直都投放最新的高端音響技術入去，MOMENTUM 4 Wireless 選用42mm單元，在音色、自適應消噪技術方面都有提升，而且電量提升至60小時，長用長有。純黑設計簡單實而不華，如果你有染髮，選一部黑色的機反而顯得更突出。

MOMENTUM 4 Wireless

Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless機身細節

+ 1

MOMENTUM 4 Wireless的右邊耳機面有觸控panel，可用簡單的手指點擊／拉動操作控制大部分功能，除了播放、音量，更可以像玩iPad一樣以兩指開合方法控制 ANC 等級。當然你亦可以下載Sennheiser Smart Control應用程式，在內面微調各種設定，及改變內置EQ均衡器的音色。

Momentum 4 的右邊耳機面有觸控panel，可用簡單的手指點擊／拉動操作控制大部分功能（鍾世傑 攝）

個人之前都有用過 MOMENTUM 3，新一代 MOMENTUM 4 Wireless 的耳罩更厚但卻輕巧不局促，不必開動ANC降噪都已經是很好的隔音利器。加上其ANC降噪進步了很多，又有2x2數碼波束成形收音咪，還能自動減風聲，所以在街頭通話時背景夠靜。音色方面，MOMENTUM 4 Wireless 隔絕外界噪音後，你不必開到很大聲都能聽真細節。它保留「森記」一向重視的清晰度，低音有氣有力又夠節奏感，能適應不同類型的歌曲。

Momentum 4 能夠適應不同類型的歌曲。（鍾世傑 攝）

Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless

藍牙：Bluetooth 5.2

支援編解碼器 ：SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive

電量：達60小時播放時(

防水：IPX4

建議售價：HK$2,999



👉古天樂巨型玩具秘密基地｜1:1星戰 Iron-man 蝙蝠俠收藏總值驚人

頭戴式耳機推薦 02｜Bowers & Wilkins Px8

英國名牌 Bowers & Wilkins （B&W）繼上月發行了名作Px7的改版Px7 S2，再推真正的最新旗艦級耳罩式無線耳機 Px8，在音質、外形、用料上都更講究。跟Px7 S2一樣，配置6組高性能收音咪（Microphone）提升新一代ANC主動降噪技術。耳機臂為金屬壓鑄物料，而耳罩更使用了奢華的 Nappa 皮革裝飾。

Bowers & Wilkins Px8

它改用的 40毫米碳振膜驅動單元，做到低失真、高分析力的鑑聽級表現，音色細膩，而且給人一種在享受高級音響的聽感。更支援Qualcomm aptX Adaptive，配相應Device達24bit高清無損解碼水平。

Bowers & Wilkins Px 主動抗噪頭戴式無線耳機

Bowers & Wilkins Music App provides set-up and contro

30小時播放（單次完整充電），充電15分鐘播放7小時

USB-C 充電線及3.5mm音頻線，附送便攜盒

備有黑色 / 棕褐色雙色飾面

官方建議售價：HK$5,480



👉慳電｜中電CP認證助家電買家選購高性價比節能雪櫃洗衣機冷氣

頭戴式耳機推薦 03｜KEF Mu7

KEF Mu7 無線耳機的機款非常有時尚感，是由視覺藝術家羅斯・勒葛羅夫 (Ross Lovegrove) 設計，表面看來很收斂低調，細心看線條其實很講究，一睇就知你在用貴價貨。Mu7 機身以人體工學，用鋁合金製成的鋁合金框架不單輕巧耐用，更可以將耳朵壓迫感降到最低，耳罩為記憶棉耳墊，同時提升隔音感力及低音表現。

KEF Mu7

KEF Mu7主動降噪頭戴式無線耳機

40 毫米全音域動態單元

aptX HD 編解碼器 24bit/48kHz

藍牙 5.1／對應 iOS 與 Android 裝置

清晰語音擷取 (cVc) 通話降噪功能

鋁合金框架及透氣仿皮記憶棉耳墊

提供兩種時尚配色：銀灰色和炭灰色

單次充電可使用達 40 小時，快充 15 分鐘可使用 8 小時

官方建議售價：HK$2,980



頭戴式耳機推薦 04｜1More Sonoflow

平時玩ANC主動降噪頭戴式Headphone，效果好一點的都要賣2、3千，美國品牌1More 最近就有隻超高性價比的1More Sonoflow、只售$699。記者早前曾進行一次1More SonoFlow vs Sony XM5 街頭評測，其表現面對3000多元的Sony MH-1000 XM5，在隔音、接收方面絕對不輸蝕，可能是市面所有ANC大耳筒中CP值最高的一款。

1More Sonoflow

旺角街頭評測 1More SonoFlow vs Sony MH-1000 XM5 (鍾世傑 攝 Model：陳幽幽＠Bite ...甘い一口)

1MORE SonoFlow ANC主動降噪頭戴式

電池容量：720 mAh

使用時間：約 70 小時（開啟降噪：約 50 小時）

體積：170×192×82mm／250g

建議售價：HK$699



👉1More SonoFlow 街頭評測 vs Sony XM5｜$699玩ANC降噪頭戴式耳機

頭戴式耳機推薦 05｜Sony WH-1000XM5

1000X系列是Sony 無線頭戴式耳機中最頂級系列，第5代WH-1000XM5機身設計時尚，耳罩更簡潔、頭帶更幼細的設計。使用30mm 碳纖維物料圓頂動圈單元，聽歌節奏爽快清晰實淨，低音表現出色。而且它的ANC降噪，在市面除了Apple AirPods Max及Bose 700外，都可算是最出色、隔音力最強的一款。

HK01率先取得Sony WH-1000XM5實機進行街頭實試 ( 鍾世傑 攝 Model：小霧＠Bite ...甘い一口)

Sony WH-1000XM5

顏色選擇：有黑／白兩色

電量：開ANC連聽30小時，以PD級的USB-U電源充3分鐘，即可以聽3小時

建議售價：HK$3,190

