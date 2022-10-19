Apple 繼 iPhone 14 系列後，剛公布了 iPad 10 和 M2 版本的 iPad Pro。不過，外型不變，主要只是升級 M2 晶片的第6代 iPad Pro，就得不到網民青睞，甚至提出3大原因，認為 iPad Pro（2018）又可再戰一年，完全無需要換新 iPad Pro。



iPad Pro（2018）vs M2 iPad Pro

連登有網民以「正式宣布iPad Pro 2018又贏」發文，指 iPad Pro（2018）完全足夠使用，暗示 M2 iPad Pro 沒有吸引力令他有動機更換。貼文得到很多網民「正評」，認為外型不變﹑iPadOS 16.1兼容Stage Manager﹑翻新機只要$4000多，性價比極高。而且每代「唧牙膏」式的改版，根本不需要升級 M2 iPad Pro。

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👇👇網民力撐iPad Pro（2018）夠用👇👇

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4GB RAM 夠用

網民唯一認為不足的地方，就是 iPad Pro （2018）只有 4GB RAM，不過一般使用已足夠，用了 4 年仍然順暢。雖然貼文有不少「正評」，但網民亦忽略了不同用家的使用需要。只要用來享受 12.9 吋螢幕睇片，當然 iPad Pro（2018）仍能再戰（甚至不只一年），但對於繪畫﹑影片製作的用家來說，4GB RAM﹑A12X 仿生晶片與 8／16GB RAM﹑M2 晶片的效能就有著天淵之別。

資料來源：LIHKG

iPad Pro M2 版本售價為？ 11 吋 iPad Pro 的 Wi-Fi 型號售價由 HK$6,499 起，Wi-Fi + 流動網絡型號由 HK$7,699 起；12.9 吋 iPad Pro 的 Wi-Fi 型號由 HK$8,899 起，Wi-Fi + 流動網絡型號由 HK$10,099 起。 iPad Pro M2 版本發售日期是？ 全新 iPad Pro 由即日起 (10 月 18 日)，在包括香港在內的 28 個國家及地區，透過 Apple Store 接受訂購，並於 10 月 26日 (星期三) 起在零售店內發售。 iPad Pro M2 版本手人提供甚麼容量選擇？ 全新 11 吋及 12.9 吋 iPad Pro 備有銀色和太空灰外觀，並備有 128GB、256GB、 512GB、 1TB 及 2TB 配置可供選擇。

iPad 各型號規格、價格比較

iPad Pro 系列

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iPad／iPad Air 系列