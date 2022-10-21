YouTube 睇片基本上如吃飯呼吸，已經是每日必做的事，因此很多用家都會訂閱 YouTube Premium，以跳過廣告更暢通無阻睇片。不過，今日（10 月 21 日）有部分用家收到通知，YouTube Premium 將會加價，而且針對的範圍更包括之前收費相對便宜的地區，如阿根廷和土耳其。



由於匯率和地區政策不同，YouTube Premium 在不同地區的收費有頗大差距，因此部分用家會用 VPN 轉到價格較低的地區訂閱，如阿根廷、土耳其、印度等。

而今日開始，部分地區的訂閱者會將收到電郵通知，指 YouTube Premium 的個人／家庭計劃，將會加價，其中最誇張的正是之前最抵的阿根廷地區，家庭計劃升幅達 290%。

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美國家庭計劃：17.99美元＞22.99美元（港幣$141.21＞港幣$180.46）

加拿大家庭計劃：17.99加幣＞22.99加幣 （港幣$102.38＞港幣$130.83）

英國家庭計劃：17.99英鎊＞19.99英鎊（港幣$157.97＞港幣$175.53）

日本家庭計劃：1780日圓＞2280日圓（港幣$92.9＞港幣$119）

阿根廷個人計劃：119披索＞389披索（港幣$6.09＞港幣$19.89）

／家庭計劃：179披索＞699披索（港幣$9.15＞港幣$35.75）

土耳其個人計劃：16.99里拉＞29.99里拉（港幣$7.17＞港幣$12.66）



香港個人計劃：港幣$68／家庭計劃：港幣$98



YouTube Premium 可以免廣告和「畫中畫」睇片，因此吸引很多用家訂閱

雖然阿根廷和土耳其的訂閱收費提升，不過仍比香港便宜，而現在最抵的地區就改為印度（暫時未受加價影響）。印度地區維持收費為：個人計劃 129 盧比（港幣＄12.22）／家庭計劃 189 盧比（港幣＄17.91），不論是個人還是 5 人家庭Plan，都比其他地區優惠。

因此，部分網民都表示想換去印象地區進行訂閱，而方法其實和訂閱其他地區的計劃一樣，只要透過 VPN 跨區印度，YouTube 就會自動偵測 IP 位置，提供該地區的收費計劃。不過要留意，由於訂閱時要輸入信用卡資料，建議選用私隱保障較高的 VPN，盡量避免用免費或不知名的 VPN。

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