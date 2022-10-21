豐澤開倉特賣場2022 11月來了，相信又有大量超抵玩數碼產品或電器｜一年兩度的荃灣豐澤開倉特賣場將於11月再度展開，今次同樣有大量手機、平板、電腦、家電等劈價求售，每次都吸引大量市民排隊爭相搶購（相信iPhone、iPad及MacBook都是不少人的目標）。而今次開倉特賣場同樣需要大家先行登記抽籤，才可以有機會在心儀的時間入場。



以往荃灣豐澤特賣場（荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓）都不時會舉行開倉清貨，有陳列品、整修品或退換品等，看回去年經驗，手機、電腦、MacBook、家電等大都劈價近半價有多。尤其是iPhone、iPad及Mac機劈價非常吸引。今次豐澤特賣場由11月11日至11月20日，只接受易賞錢會員登記入場購買（名額有限，需要及早網上登記抽籤才可進場）。

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每次豐澤開倉特賣場都會吸引大量市民前來搶購心儀產品。

👇👇今次11月11日-11月20日的豐澤開倉特賣場如何登記入場？即睇以下幾個簡單步驟（點按下圖放大）👇👇👇

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今次特賣場有什麼筍貨可搶？官方仍未公布有哪些劈價產品，先回顧上次特賣場開售重點數碼產品及家電，好讓大家有心理準備。



👇先回顧上次特賣場開售重點數碼產品、家電👇

以下精選12件快搶產品👇👇

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🖥MacBook、iMac、手提電腦類別

+ 48

📱手機、iPad、智能手錶、相機類別

+ 20

🎧耳機、喇叭及其他類別

+ 14

📺家電及美容類別

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其他類別

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2022 荃灣豐澤11月開倉特賣場 詳情



每日購物時間名額： 1,350 個 （每位會員可攜同一位朋友到埸）

特賣埸時間：2022年11月11至20日（早上11:30至晚上8:00／共5個時段）首日更是VIP特定時段

地址：荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓

登記日期：即日至10月30日晚上23:59

登記詳情：如果是易賞錢App會員，打開易賞錢App按首頁中的荃灣特賣場頁面圖片，根據指示登記 (請勿重複登記，每位會員只會獲得一個入埸名額) 。如果未是易賞錢會員，就首先下載易賞錢App，並登記成為易賞錢會員，再按首頁中的荃灣特賣場頁面圖片，進行登記便可。

抽籤結果公佈： 將會於2022年11月7日透過以下方式公佈結果（包括中籤會員將會收到手機短訊SMS通知、沒有中籤嘅會員亦會收到電郵通知）

