古天樂早前公開自己的超巨型玩具收藏，兩個人咁高的Hulkbuster恨死玩具迷。但原來咁都未夠「癲」，日本一位30幾歲的男子，竟決定與等身大《Re:Zero》雷姆結婚，更表示遇上了等身大Figure後：「遇上她後，我已放棄了和人類約會了。」



有睇ArhoTV Sunny都知「巨大化」有一定魔力，近年動漫figure界愈來愈多上100萬日圓1隻的「等身大Figure」。動畫《Re:Zero 從零開始的異世界生活》中的人氣女角，是近年ACG迷常掛在口邊「大眾老婆」，早前《少年JUMP》所屬集英社的YouTube Channel訪問了一位31歲日本男性動畫迷「雷姆尼亞」（假名），對他而言等身大雷姆是她真正的女朋友，是認真以結婚為前題拍拖的重要存在。

對他而言，等身大雷姆是她真正的女朋友，是認真以結婚為前題拍拖的重要存在。

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對雷姆一見中情

「雷姆尼亞」收看《Re:Zero》後已經迷上雷姆這位對男主角千依百順的女僕角色，他與雙親、兄長4人一同居住在日本靜岡縣富士山麓的獨立屋，「利姆尼亞」的房間滿滿都是雷姆的精品和玩具，視覺上極之震撼。

「利姆尼亞」的房間滿滿都是雷姆的精品和玩具，視覺上極之震撼。

「雷姆尼亞」約26平方米的房間內，除了床子及電腦檯外，由牆壁到天花，任何一吋空間都被雷姆的各式商品占據了，除了140cm高的雷姆老婆，另外還有巨型玻璃櫃收藏雷姆figure。雷姆尼亞表示：「我2016年購買了她，當時在網上一看到介紹已經一見鍾情了，定價158萬日圓、運費2萬日圓。當時也很煩惱，因為我沒儲蓄人工又低，我是一個月光族有錢就用花光，當時也花費過度，手頭只有40萬日圓左右，根本買不起。」

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全家都係宅｜老豆：還得到先好借

為了帶夢中的情人回家，雷姆尼亞沒有放棄，他勇敢地向兩間貸款公司借了90萬日圓，但仍然未夠錢買，於是他使出最後手段！大家又不用幻想會出現甚麼家庭慘劇，因為「雷姆尼亞」全家人都是某些界別的「御宅族」，對於一件事物極度沉迷的行為，比一般家庭寛容：「父親只是很認真的問我，是否真的會還錢。」情況就好像兒子問父親借錢結婚一樣，最終雙親都有金錢支援「雷姆尼亞」這頭「親事」。

「雷姆尼亞」勇敢地向兩間貸款公司借了90萬日圓買公仔

養等身大雷姆都要花錢

養名種貓狗都要長開冷氣，「雷姆尼亞」表示帶老婆回家也有很多注意事項：「我間房所有窗都已經貼滿精品，完全沒有日光，其實是有原因，因為這類玩具figure和精品，直接被太陽曬的話就會變黃。另外，我住山區比較潮濕，玩具就最怕濕氣，所以我24小時都要開冷氣及抽濕機，電費都幾貴。（不過屋企人畀）」

24小時都要開冷氣及抽濕機，電費都幾貴。

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不滿足於人型Figure｜特製「成人公仔」雷姆抱著睡

老婆一個就夠，但如果另一個老婆也是雷姆，就不算花心了。原來在「雷姆尼亞」床上，還有一隻皮膚猶如真人，手腳都可以扭動的雷姆，亦即是高級版成人乳膠樹脂人型！原來這隻雷姆並不是正版，而是「雷姆尼亞」向日本一家成人公仔公司訂製，由於他對外觀很有要求，前前後後改了一年時間才收貨，花費約為等身大雷姆Figure的3分1（約50萬日圓），另加10萬造衫，「雷姆尼亞」也不滿「吹氣雷姆」胸部未夠大：「得F Cup，雷姆應該G Cup」。

「雷姆尼亞」不滿「吹氣雷姆」的胸部未夠大：「得F Cup，雷姆應該G Cup」。

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豪使500萬日圓改裝雷姆痛車

「雷姆尼亞」自認雷姆不是他的初心，他15歲時曾迷上的時初音未來，覺得她不是動畫人物，而是一個真正存在的立體角色。不過自從遇上真命天女雷姆後，他就非常專一地「單推」，玩具精品全部都只買雷姆的，連車子都改成雷姆痛車，前前後後快了500萬日圓。他表示近排又睇中雷姆的日本人形，要再花15萬日圓。

「雷姆尼亞」還有一部雷姆痛車，全車都以老婆的拉花圖案作裝飾。

那他有沒有打算還錢給父母？雷姆尼亞：「當然會，我已經靠人工幾乎找清買等身大雷姆的借款，之後就會開始還錢給家人。不過我又想先用25萬買雷姆1：1胸像，我應該是沒有能力儲錢的人。」



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