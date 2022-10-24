Android 病毒｜雖然 Google 方面近日已開始加強 Google Play 上架 Apps 的安全監察，然而在黑客的連番攻勢之下，仍見不少漏網之魚、嚴重威脅 Android 用戶的手機安全；早前 Joker 系列木馬病毒仍見零星個案，近期又有防毒軟件公司宣布在 Google Play 上發現了新式的廣告病毒軟件。



Clicker 廣告病毒拖慢手機、蠶食數據

防毒軟件開發公司 McAfee 近日就在其官網發表研究報告，指其在 Google Play 上發現了最少 16 個偽冒 Apps，它們都分別偽裝成不同的實用類型 Apps，Apps 本身擁有下載頁面聲稱的功能，然而在程式碼中就埋入了自動廣告點擊的惡意程序「Clicker」，而此惡意程序為了避免被發現，更會在用家安裝 Apps 後 1 個小時後才會自行運作。

手機越用越慢？有可能是病毒作祟（《原本以為只是手機掉了》劇照）

這類型的廣告點擊程序，會在手機的後台運作中加載大量廣告，並模擬真實用戶的使用習慣進行大量的廣告點擊，從而讓黑客可以得到當中產生的廣告收入。

在「中招」初期，這類型 Clicker 會稍為拖慢手機，受害用戶未必能即時察覺，但當其運作時間累積後，就會做成大量的耗電、發熱、甚至令上網數據量激增，對資源較少的入門級手機而言，更可能做成死機風險。

5 大類型 Apps 高危、16 個 Apps 見字即刪

據 McAfee 的資料顯示，這類型的 Clicker 病毒多會偽裝成用戶們常用的實用 Apps，包括電筒、QR碼掃描器、相機、單位換算以及任務管理等等，這類型的 Apps 於 Google Play 上基本上每秒都有新作上架，用戶很容易就會下載中伏。

McAfee 發現的 16 個 Clicker 病毒 Apps，合計超過 2000 萬人下載，其中以手機清理為噱頭的《DxClean》更錄得超過 500 萬下載次數，十分諷刺。幸而在通報之後，早前發現的 16 個 Apps 已經被 Google 下架，但如果有安裝過的話，病毒在手機內一樣會照常運作，各位可以核對以下列表，如有發現應盡早刪除👇👇👇

High-Speed Camera（下載次數10,000,000+）

Smart Task Manager（下載次數5,000,000+）

Flashlight+（下載次數1,000,000+）

달력메모장（下載次數1,000,000+）

K-Dictionary（下載次數1,000,000+）

BusanBus（下載次數1,000,000+）

Flashlight+（下載次數500,000+）

Quick Note（下載次數500,000+）

Currency Converter（下載次數500,000+）

Joycode（下載次數100,000+）

EzDica（下載次數100,000+）

Instagram Profile Downloader（下載次數100,000+）

Ez Notes（下載次數100,000+）

손전등（下載次數1,000+）

계산기（下載次數100+）

Flashlight+（下載次數100+）