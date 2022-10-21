Honor Pad 8 上市實試｜Apple iPad 系列過去幾年一直雄霸平板市場，但隨著 Google 從新注視平板裝置的發展，Android 廠商們在近期亦相繼發力，推出不同尺寸、定位的平板新力軍，而除了最常見的 8"、10" 選擇之外，國產廠商 Honor 早前就為香港市場帶來了另類的更大屏幕選擇 Honor Pad 8。



Honor Pad 8 上手、簡約金屬機身

近期在市場上登場的 Android 平板不少，遠一點的有 Nokia T10、T20，近一點的有 OPPO 出品的 Pad Air 等，全都是在 10" 以下的中、平價 Android 平板，而今次試玩的 Honor Pad 8 售價＄2,599，卻有著 12" 大屏幕，可謂是近期罕見的大屏幕平板作品。

既然擁有 12" 大屏幕，Honor Pad 8 顧慮到機身的流動性，身上的設計花巧不多，簡單而言就是屏幕加上金屬機背而已，但這種簡約設計亦令其身量可以保持在相對合理的 520g，機身僅厚 6.9mm，單手握持一段時間都不會感到疲憊。

520g 的機身之內藏有 7250mAh 大電，可以支撐一整日的使用，但其充電規格只支援到 22.5W，充電或嫌稍慢（蔡浩騰 攝）

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大屏幕+8 喇叭、睇片睇字都爽

Honor Pad 8 的 12" 屏幕，材質為 IPS LCD、解像度有 2K 級數，美中不足是最高亮度只達到 350nit，較為適合在室內使用（蔡浩騰 攝）

Honor Pad 8 的內置處理晶片為 Qualcomm Snapdragon 680，再配以 6GB RAM 運作，效能上屬於中階位置，不過其主要賣點在於影音硬件上的配置，首先 12”大屏幕已經是自成一格的賣點，用來睇漫畫、文件，效果都相當不俗。

12" 屏幕只比一張 A4 紙細一點，用來看文件、甚至是出名字多而小的美漫作品，一樣相當舒適（蔡浩騰 攝）

在音效輸出方面，Honor Pad 8 就配置了同價位平板中少見的 8 揚聲器設計，在音量、音質上都非常出色，再加上有 HONOR 自家的 Histen 以及 DTS:X Ultra 的音效調校，使 Honor Pad 8 在播放影片時的除了高、低音兼備，同時亦有相當準確的定位效果，令人留下深刻印象。

用來看電影的話，真的有與影院相似的感受（蔡浩騰 攝）

合理運用大屏幕、分屏配套做足

單以 Home 介面而言，Honor Pad 8 依然有著華為系列平板的特徵，例如右下角有近期打開的 Apps 捷徑，另外 Apps 集聚亦可以放大、縮小

Honor Pad 8 在影音表現以外的另一值讚之處，在於其內置軟件配套都做得十分充足，尤其是一屏多工介面，令用戶可以簡單善用大屏幕的優勢。

在屏幕的邊緣可以拉出多工的專用選單，可以點擊開出小視窗或將 App 拖曳至一邊作分屏操作

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