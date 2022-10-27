人稱「孝哥」，48歲人氣日本配音員櫻井孝宏被爆背妻不倫10年｜櫻井孝宏近年配《鬼滅之刃》水柱富岡義勇、《咒術迴戰》夏油傑、《鐵血的孤兒》朱古力等人氣配角都大受歡迎，早前《週刊文春》踢爆一直對婚姻狀況保密的「孝哥」已婚很多年，震驚動漫界！近日文春再爆料，原來櫻井孝宏還有段長達10年的不倫關係！事件導致他主持9年多的電台節目腰斬！有Twitter網民見近年聲優界不倫出軌事件不斷，笑言：「班出軌聲優夠腳組織不倫復仇者啦！」



女性不知自己是小三：十年來不知孝哥已婚

櫻井的妻子也是一位已引退的女聲優，「孝哥」作為藝人對公眾隱藏婚姻狀態不奇怪，然一直在他身邊打點電台節目的女性企劃編劇「A女士」，十年來竟在不知「孝哥」已婚的情況下，一直「以結婚為前題」跟孝哥發展地下情，當她從八卦雜誌上得知驚人真相後，承受不住打擊辭去電台工作，後來更緊急送醫，由她主理的電台節目《P.S.我很好。孝宏》在10月24日忽然宣布腰斬。同日《週刊文春》公開了櫻井的不倫事件，他在接受訪問時直認事實，事務所亦已公開道歉聲明，並親身去電台跟相關人員道歉。

櫻井孝宏配《鬼滅之刃》水柱富岡義勇、《咒術迴戰》夏油傑等人氣配角都大受歡迎。

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網民：呢五個出軌聲優可組不倫復仇者！



有Twitter網民見近年聲優界不倫出軌事件不斷，笑言：「櫻井孝宏、浪川大輔、鈴木達央、岡本信彦、茅原實里，夠晒腳組team不倫界復仇者啦！」不過只能說是同人不同命，櫻井孝宏今次事件沒有被網民狙擊，呼籲不要叫講「不倫界復仇者」的tweet，like數及retweet熱度都被原文更高，達30000 likes，原tweet只有幾百likes。

呼籲不要叫講「不倫界復仇者」的tweet，like數及retweet熱度都被原文更高。

鈴木達央｜LiSA老公背妻帶女回家



鈴木達央高大有型，聲線都一樣型，專為《Free！》、《七大罪》、《東京復仇者》等作品的帥氣角色配音，而且私人還夾band，難怪食到動漫歌姬LiSA。21年鈴木達央被爆趁妻子LiSA舉辦全國演唱會長時間離家時帶同公司女下屬回家過夜。LiSA背後勢力Sony、Aniplex對事件大表不滿，《東京復仇者》更抽起鈴木換人配音。有傳LiSA其實已原諒出軌夫，希望他能真心改過，不要出街偷食，更不要買外賣回家食。

（左起）人氣女歌手LiSA丈夫鈴木達央因出軌一事幾乎被聲優界放逐。

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浪川大輔｜高達童星食完再番食



可算聲優界「童星」，浪川大輔12歲就以《高達0080》男童主角阿爾一角廣為人識，後來又負責《獵人》畢索加、《魔導少年》傑拉爾。又是《文春》的錯，爆出浪川大輔於2001年結婚，2004年跟同公司的女性合約員工出軌3年後分開，2014年浪川成立自家事務所，卻竟然雇用這小三當員工，不過兩人堅持沒有重燃愛火，信不信由你。

浪川大輔2001年結婚，2004年跟同公司的女性合約員工出軌3年。

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岡本信彦｜新婚收厚禮



人氣角色有《魔法禁書目錄》一方通行、《我的英雄學院》爆豪勝己，2020年跟女聲優大亀あすか結婚，但《文春》卻送上驚人的新婚賀禮（笑）。圖立並茂公開岡本於同年1月帶另一位女性聲優，到新宿歌舞伎町酒店開房過夜，可能是紀念他告別單身吧。

岡本信彦2020年跟女聲優大亀あすか結婚，卻被爆跟另一位女性聲優酒店開房過夜。

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茅原實里｜苦戀小提琴食神



終於有一位不是死在《文春》手下，以《涼宮春日》無口女長門有希已爆紅的茅原實里，21年被《SmartFLASH》爆出當小三，時間長達六年。對方是舉行演唱會時認識的小提琴手室屋光一郎氏。對方也是在音樂畀出名的「食神」，看準茅原在事業上煩惱不斷，趁自己太太出國工作時約茅原四圍旅行，還一起浸溫泉。他一直跟茅原說自己「就快離婚」，最後分手收場，更為了事業與妻子離婚。

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