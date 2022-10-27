韓國天團BLACKPINK正於美國舉辦巡迴演唱會，正當4位成員在舞台上演出之時，成員Jennie忽然大叫一聲，狀甚痛苦！台下粉絲應該會很擔心她是否受傷！而網上傳聞，事件可能跟Jennie的耳機漏電有關。



影片最早出現在Twitter，後來就轉載到微麥，拍攝影片的現場為美國舉行中的「BLACKPINK WORLD TOUR BORN PINK」會場，畫面BLACKPINK成員跟dancer一字排開、勁歌熱舞，站在最左邊的Jennie忽然發出尖叫，雙手揞胸，之後一步一步退後，最後更雙腳微曲蹲下！好在最後她似乎沒有大礙，重新站起來繼續唱跳。有傳言說今次事件是因為Jennie的 Ear Monitor耳機漏電有關，但未經證實。

影片只有5秒，但已經有15萬次點擊，歌迷相當關注，亦有人讚賞Jennie敬業，馬上就重新站起來表演，有時常看演出的網民表示，這應該跟耳機漏電有關，更表示「已經不是第一次」，覺得大會跟共公司要改善，照片歌手安全。

Jennie都是一個很喜歡玩gadget的女星，而BLACKPINK全隊人應該有跟美國知名的Ear monitor廠Westone有合作。Jennie 曾在Twitter上曾經公開過自己的耳機，是Westone ES80，而且廠方有為它特製了她最喜歡的雛菊圖案。不過要留意，無能肯定是事件中的同一型號。

Jennie 有很多對耳機，出事的不一定就是圖中這對。

Jennie 有很多對耳機，出事的不一定就是圖中這對。

因為在舞台上有很多超大聲浪的設備，歌手要在台上聽到自己的聲音，又或是後台的指示，就需要一對Ear Monitor。歌星更會找耳機公司按照耳型去custom一對絕對貼耳的CM機，又會在耳機面設計自己喜歡的圖案。

4位成員也有專屬款custom款式CM Ear Monitor

耳機代理公司發言人：好少聽到耳機漏電

記者訪問了一家有耳機代理公司，發言人表示耳機其實很少會出現漏電的情況，最常見是金屬機面的款式，可能會出現靜電，不過睇片見Jennie那麼大反應，而舞台上用的ear monitor多數是膠料製作，相信不是靜電那麼簡單。他估計有可能是耳機線，又或是耳機接駁的無線收發器部份出事，但一切只屬推測。

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