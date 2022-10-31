11.11小米雙十一購物狂歡節，小米／Redmi手機、家電全線劈價優惠，再送現金券｜每年一度的11.11雙十一，小米今年再推出購物狂歡節，由手機至家電全線都有不同的優惠，最平$111便可以購買不同產品，以及領取更多不同優惠券及現金券等，即睇今年小米雙十一購物狂歡節有什麼精選優惠！



11.11小米雙十一購物狂歡節優惠合集

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1. 優先手機／家電訂購優惠



由即日起至10月30日晚上12時，以優惠價在官網購買指定手機型號或家電，可用$100預訂並於10月31日凌晨至晚上10時內支付餘額。更可參與「11.11 雙十一」期內（11 月 1 至 11 日）購物獎賞活動。

2. 11月1日至11日期間網店購物優惠



－「滿額立減」：凡於11月1日凌晨至11月11日晚上12時，在官網單筆消費（手機、平板、禮包及新品不適用）每滿$300 即減 HK$30。

－「貓頭鷹時段消費賞」：每日凌晨 00:00 至 02:00及11月11日凌晨 00:00 至 02:00 和晚上22:00 至 24:00，在官網單筆消費每滿$3000（新品不適用），即送小米手環 6，限量首 100 名。

－「＄1,111 大獎賞」：按照每個小米ID賬戶累積實際消費金額總排名頭三位（每日3 名，全期供 33 名），將可獲得以下現金券，發放時間為 11 月 17 日，使用時間為 11 月 18日凌晨至11月30日晚上12時期間。

第一名：$1111 現金券乙

第二名：$888 現金券乙張

第三名：$666 現金券乙張



－「會員專屬積分兌換賞」：按照每個小米ID賬戶累積會員積分滿 1111（每日 30 名，全期供 330 名），將可免郵費獲得以下產品兌換劵乙張。

Redmi Buds 3 Pro 降噪藍芽耳機（價值：$429）／小米手環 6（價值：$299）

－「$111／$1,111 每日秒殺」：活動期間，每日早上 10:00 至晚上 11:59 在官網限時搶購以下多款特價產品。👇

+ 5

－「特選生態鏈產品」：凡於活動期間（每天凌晨 0:00 至晚上 11:59），可以優惠價在官網購買以下產品：

+ 2

－「特選套裝組合」：凡於活動期間（每天凌晨 0:00 至晚上 11:59），可以優惠組合價$4,999 在官網及任何小米之家購買 Xiaomi Book S 超值套裝：Xiaomi Book S 12.4” 黑色（原價：$5,499）及 Xiaomi Book S 12.4 Keyboard 黑色 （原價：$829）。

Xiaomi Book S

－「消費現金券獎勵」：凡於活動期間（每天凌晨 0:00 至晚上 11:59），每個小米賬戶在於官網及任何小米之家單筆消費（全場商品）滿 HK$1,111，將可獲得以下價值$1,111 優惠劵禮包。

－凡於 10 月 31 日至 11 月 11 日每日凌晨 00:00 至晚上 11:59 於官網或11月1日至 11 月11 日每日凌晨 00:00 至晚上 11:59 到任何小米之家、小米之家專賣店單筆消費滿額均能獲得以下贈品（手機、平板及新品不適用）：

+ 6

顧客可於 10 月27 日早上 10:00 至 11 月 11 日晚上 23:59 期間，每個賬戶在官網每天限領取乙張$100手機現金劵（手機、平板可用，新品不適用，滿 HK$1,500 使用），每天限量 2,000 張，全期供 14,000 張，此劵可於優惠期內線上購買以下指定手機時使用。

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3.特選生態鏈產品特價



－小米 27” QHD 電競顯示器 黑色 ：全渠道 7 線上線下購買即減 HK$300，以 HK$2,699 購買。

－米家無線吸塵器 G10 ：全渠道 7 線上線下購買即減 HK$200，以 $1,699 購買。

－Xiaomi Watch S1 銀色 / 黑色：全渠道 7 線上線下購買即減 $150，以 $1,449 購買。

－Xiaomi Watch S1 Active 白色 / 黑色 / 藍色：全渠道 7 線上線下購買即減 $200，以$1,099 購買。

－Xiaomi Watch S1 Active 白色 / 黑色 / 藍色：全渠道 7 線上線下購買即減 $200，以$1,099 購買。

－小米電動鬚刨 S700 黑色：全渠道 7線上線下購買即減$100，以 $599 購買。

－Xiaomi 智能寵物餵食器 白色：全渠道 7線上線下購買即減 $100，以 $599 購買。

－Xiaomi Buds 3 白色 / 黑色：全渠道 7 線上線下購買即減 $100，以 $549 購買。

－米家吸頂燈 450：全渠道 7線上線下購買即減 $50，以 $419 購買。

－小米智能檯燈 Pro：全渠道 7線上線下購買即減 $100，以 $399 購買。

－小米直立風冷無線充電座 50W 黑色：全渠道 7 線上線下購買即減 $30，以 $369 購買。

－小米室外攝影機（攝影機）純白色：全渠道 7 線上線下購買即減 $30，以 $369 購買。

－Xiaomi 智能寵物飲水機 白色：全渠道 7線上線下購買即減 $50，以 $349 購買。